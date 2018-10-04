Akıllı telefonlarını yenileyen LG, çok kısa bir süre önce yeni akıllı telefonları LG V40 modellerinin tanıtımını yaptı. Yeni akıllı telefonlarla beraber gelen özellikler bir hayli beğenildi. 5 kameralı bir akıllı telefon olmasının yanında en geniş ekranlı modellerden biri olmayı da başaran yeni akıllı telefonların dışında bir de akıllı saat tanıtıldı. LG Watch W7 akıllı saat modellerinin tanıtımı yapan marka, LG V40 serisinde eşil edecek güzel bir model sunmuş oldu. Geçelim yeni seri akıllı saat modelinin özelliklerine.

LG Watch W7 Ne Kadar Başarılı?

Beklendiği gibi dairesel bir tasarımla gelen LG Watch W7 akıllı saati, oldukça şık bir görüntüye sahip. Saat konusunda en başarılı adreslerden biri olan İsviçre merkezli Soprod SA firmasıyla beraber hazırlanan akıllı saat, akıllı saatlerle klasikleri birleştirmiş durumda.

Saatin ekran boyutu kısmında ise 1.2 inçlik bir panel karşımıza çıkıyor. 360 X 360 piksel çözünürlük değerine sahip olan dairesel ekran, hem mekanik hem de dijital ögeler içeriyor. Ekran kısmında şaşırtıcı bir şekilde LCD panel kullanılmış durumda.

Tasarım ve ekran konusunda nispeten beklentileri karşılayan LG Watch W7 akıllı saati, teknik özellikler kısmında ise beklentileri karşılamadı. Saatin içerisinde eski nesil işlemcilerin yer aldığı açıklandı. 1.2 GHz saat hızına sahip olan Snapdragon Wear 2100 serisini kullanan akıllı saat, beraberinde Adreno 304 GPU birimine de sahip olarak geliyor.

Suya ve toza karşı dayanıklı olarak gelen yeni saat modelinin 240 mAh değerinde pilleri olduğunu ve pusula, barometre, altimetreye sahip olduğunu ekleyelim. Saatin GPS desteği ise ne yazık ki bulunmuyor. 768 MB RAM bellek miktarına ve 4 GB depolama alanına sahip olan akıllı saat, fiyat kısmında ise 450 dolar olacak. 450 dolar için istenen özelliklerin ne kadar karşılandığı tartışılır. Çıkış tarihinin 14 Ekim olduğunu da ekleyelim.