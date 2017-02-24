LG X Power 2 Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Akıllı telefon markaları içerisinde son dönemde ardı ardına en çok ürünün yayınlayan markalardan biri olmaya başlayan LG, uzun süredir konuşulan LG G6 akıllı telefonları dışında yeni akıllı telefonları içinde kolları sıvamış durumda. G serisinden sonra özellikle LG V serisi akıllı telefonları ile gündeme gelmesi beklenen markanın son olarak gündeme gelen yeni serisi ise LG X Power 2 modeli oldu.

LG X Power 2 Duyurusu Yapıldı

Kısa süre önce LG tarafından duyurulan yeni seri LG X Power 2 akıllı telefonlarının da böylece tüm detayları ortaya çıkmış oldu. Peki LG X Power 2 serisinin özellikleri neler? Tanıtımla beraber hangi özellikler öne çıkmaya başladı?

Tasarım Özellikleri

Tasarım konusunda LG X Power 2 serisinin sade bir görüntüye sahip olduğunu belirtelim. Oval kenarları bulunan telefonda tek renk düzeni dikkat çekmiş durumda. Arka kapakta sadece bir renk üzerine yoğunlaşan modelin arka kapağının tam orta kısmında bir kamera da bulunuyor.

Bu şekilde sade bir tasarım ile dikkat çeken modelin kalınlığı ise 8.4 mm seviyesinde. Tüm bu özellikleri ile beraber ürünün ağırlığı ise 164 gram olarak açıklanmış durumda. Son olarak tasarım konusunda bahsedebileceğimiz bir diğer konunun renk seçenekleri olduğunu belirtelim. Renk seçenekleri konusunda siyah, titanyum, altın ve mavi renkleri karşımıza çıkıyor.

İşlemci Ve RAM Bellek Miktarı

İşlemci konusunda LG X Power 2 serisi çok yüksek bir performans değeri sunmayacak. Yani orta segment bir akıllı telefon modeli ile karşı karşıya kalacağız. İçerisinde 1.5 GHz değerinde hızla çalışan işlemciler bulunduran serinin işlemcilerin 8 çekirdek olmasının açıklanması ile beraber işlemci serilerinin açıklanmadığını da ekleyelim. İşlemci serisinin muhtemelen MediaTek serisi olması da beklentiler arasında yer alıyor ama dediğimiz gibi ilk duyuruda bu seri için işlemci modeli açıklanmadı.

İşlemcileri bir yana dursun yeni seri akıllı telefonların Ram bellek miktarlarının da orta segmentin Ram bellek miktarları yani 2 GB RAM bellek miktarı olduğunu da ekleyelim. 2 GB RAM bellek miktarı için standart gösterilen 16 GB depolama alanı da telefonun dahili hafıza miktarı.

5.5 İnç Ekran Boyutu

Daha önce LG G6 serisinden önce tanılan yeni orta sınıf akıllı telefonlarında 5.2 inç ekranı kullanmayı tercih eden marka LG X Power 2 serisinde ise 5.5 inç ekran boyutunu tercih etmiş durumunda. Fakat 5.5 inç ekran boyutunun tercih edilmesine karşın serinin çözünürlük değerinde bir değişim göze çarpmıyor. Öyle ki LG X Power 2 modelinde 720p çözünürlük değeri sunuluyor.

Kamera ve Pil Özellikleri

LG X Power 2 akıllı telefonların öne çıkmasını sağlayan özelliklerinin pilleri olması bekleniyor. Pil konusunda çok sık karşılaşmadığımız bir kapasite değeri sunan modelin toplam pil kapasitesi ise 4500 mAh olarak açıklanmış durumda. Bu değerle beraber 15 saat kullanım sunacağı belirtilen yeni seri akıllı telefonun maksimum kullanımda da 10 saate kadar pil ömrü sunması bekleniyor.

Hem bu kadar yüksek pil kapasitesi sunması buna karşın kalınlığının ise 8.4 mm gibi standart bir değerde kalması ise seriyi öne çıkaran başka bir detay. Kamera konusunda ise çok fazla beklentiniz olmasın zira model de 13 MP arka 5 MP ön kamera değerine yer veriliyor. Tüm bu özellikleri ile beraber telefonun işletim sistemi olarak ise Android Nougat ile çıkış yapacağını da ekleyelim.

Çıkış Tarihi

Henüz duyurusu yeni yapılan akıllı telefonun ne zaman çıkış yapacağı kesin değil. Fakat kesin olan bir şey var LG X Power 2 modelinin tüm detayları ve satış fiyatı MWC 2017 etkinliğinde karşımıza çıkacak.