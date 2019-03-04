LG X4 (2019) Bazı Özellikleri Belli Oldu

Görünüşe göre, LG‘nin geçen yılki düşük segmentteki X4 Plus cep telefonunun bir halefi olacak LG X4 (2019)‘nin bazı özellikleri belli oldu.

LG X4 (2019)’un belli olan bazı özellikleri şöyle;

5,7 inçlik bir ekran, 3GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı olan telefon aynı zamanda NFC’yi destekliyor ve muhtemelen Android 8.1 Oreo’yu kutudan çıkaracak. Android Pie’nin yayınlanmasından altı ay sonra, önceki versiyon olan Oreo kullanacak bir telefon olması da garip karşılanabilir.

Belki de genel kullanıcı bu telefonun fiyatını dikkate alarak hangi işletim sistemi ile geleceğine aldırış etmeyebilir. Geçen yılki X4 Plus 28nm teknolojisi üzerine inşa edilmiş bir Snapdragon 425‘e sahipti. Bu yüzden yeni modelin en azından bir Snapdragon 450 ile gelmesini bekliyoruz.