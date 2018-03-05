LG X4 Tanıtıldı: Özellikleri ve Çıkış Tarihi

LG Güney Kore’de yeni bir hesaplı Android akıllı telefon modeli olan LG X4‘ü bugün tanıttı. Telefonun fiyatı Güney Kore’de şu an yaklaşık 275 $ olarak belirlenmiş durumda.

LG X4; 1280×720 çözünürlüğe sahip 5.3 inç ekrana sahip. MicroSD kart desteğiyle 2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesine sahip telefon bir Qualcomm Snapdragon 425 işlemci ile destekleniyor. Arka tarafında 8MP kamera, ön tarafında ise 5MP kamera bulunuyor.

Diğer özellikleri arasında LG Pay desteği, LTE bağlantısı, Wi-Fi 802.11n, 3000mAh pil ve bir parmak izi sensörü yer alıyor. LG X4 işletim sistemi olarak Android 7.1.2 Nougat’ı çalıştırıyor.

LG X4 Teknik Özellikleri

Boyutlar: 148.6 x 75.1 x 8.6 mm / Ağırlık: 164 gram

148.6 x 75.1 x 8.6 mm / 164 gram Android 7.1.2 Nougat OS

LG Pay desteği ile parmak izi sensörü (arka)

ile parmak izi sensörü (arka) 1280 x 720 piksel çözünürlük, 277ppi piksel yoğunluğu, çoklu dokunmayı destekleyen 5.3 inç IPS Ekran

Adreno 308 GPU’lu 1.4GHz dört çekirdekli Cortex-A53 Qualcomm Snapdragon 425 64-bit

2GB LPDDR3 RAM

16GB eMMC depolama alanı, MicroSD kartı kullanılarak 2 TB’a kadar genişletilebilir

5MP ön kamera

LED flaşlı 8MP arka kamera, Otomatik Odaklama

3000 mAh Pil kapasitesi

4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Hotspot, Bluetooth V4.2 BLE, USB Tip-B, NFC, FM Radyo, HD DMB TV, 3.5mm Ses Jakı

Telefon Kore’deki SKT, KT ve LGU+ operatörleri tarafından Siyah veya Altın renk seçenekleri ile satışa sunuldu.

Bu yeni telefonun Türkiye’ye ne zaman geleceği konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor. LG X4 ülkemize başka bir isimle de gelebilir. İlerleyen zamanlarda yeni gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.