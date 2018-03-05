LG X4 Tanıtıldı: Özellikleri ve Çıkış Tarihi

LG Güney Kore’de yeni bir hesaplı Android akıllı telefon modeli olan LG X4‘ü bugün tanıttı. Telefonun fiyatı Güney Kore’de şu an yaklaşık 275 $ olarak belirlenmiş durumda.
LG X4; 1280×720 çözünürlüğe sahip 5.3 inç ekrana sahip. MicroSD kart desteğiyle 2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesine sahip telefon bir Qualcomm Snapdragon 425 işlemci ile destekleniyor. Arka tarafında 8MP kamera, ön tarafında ise 5MP kamera bulunuyor.
Diğer özellikleri arasında LG Pay desteği, LTE bağlantısı, Wi-Fi 802.11n, 3000mAh pil ve bir parmak izi sensörü yer alıyor. LG X4 işletim sistemi olarak Android 7.1.2 Nougat’ı çalıştırıyor.
LG X4 Teknik Özellikleri
- Boyutlar: 148.6 x 75.1 x 8.6 mm / Ağırlık: 164 gram
- Android 7.1.2 Nougat OS
- LG Pay desteği ile parmak izi sensörü (arka)
- 1280 x 720 piksel çözünürlük, 277ppi piksel yoğunluğu, çoklu dokunmayı destekleyen 5.3 inç IPS Ekran
- Adreno 308 GPU’lu 1.4GHz dört çekirdekli Cortex-A53 Qualcomm Snapdragon 425 64-bit
- 2GB LPDDR3 RAM
- 16GB eMMC depolama alanı, MicroSD kartı kullanılarak 2 TB’a kadar genişletilebilir
- 5MP ön kamera
- LED flaşlı 8MP arka kamera, Otomatik Odaklama
- 3000 mAh Pil kapasitesi
- 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Hotspot, Bluetooth V4.2 BLE, USB Tip-B, NFC, FM Radyo, HD DMB TV, 3.5mm Ses Jakı
Telefon Kore’deki SKT, KT ve LGU+ operatörleri tarafından Siyah veya Altın renk seçenekleri ile satışa sunuldu.
Bu yeni telefonun Türkiye’ye ne zaman geleceği konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor. LG X4 ülkemize başka bir isimle de gelebilir. İlerleyen zamanlarda yeni gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.