LG X400 Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

LG G6 serisi yeni amiral gemisi akıllı telefonlar için çıkış tarihinin giderek yaklaşması ile beraber markanın yeni seri akıllı telefonlarının özellikleri de bir bir ortaya çıkmıştı. Üst segment bir akıllı telefon olması ile beraber LG G6’nın pazarda ses getirmesi beklenirken bunun yanında LG’nin bir yandan da yeni seri akıllı telefonları için çalışmalara başladığı da belirtiliyor. Bu noktada markanın son akıllı telefonlarından birisi de LG X400 olacağı belirtildi.

LG X400 Nasıl Bir Telefon?

Kore pazarına hitap etmesine karşın daha birçok bölgede de satışa çıkması beklenen yeni seri akıllı telefonların ilk özellikleri de netlik kazandı. Peki LG X400 serisi nasıl bir telefon serisi olacak? Özellikleri neler?

Tasarım Detayları Nasıl?

Tasarım konusunda aslında modelin LG K10 ile çok farklı bir yapısının olmayacağı sadece arka kısımda kamera yerleşiminin biraz farklı olacağı belirtiliyor. Bununla beraber 146 mm boya ve 74 mm ene sahip olan akıllı telefon seri LG K10 ile hemen hemen benzeri ölçü de olması beklenen akıllı telefonların daha fazla renk seçeneğinin bulunacağı da gündemde. Ayrıca ekstra olarak parmak izi sensörlerinin de cihazın üzerinde yer alacağı da belirtiliyor. Bu gibi bir durumda tasarımda mini farklılıklara neden olabilir.

Ekran Özellikleri

Ekran özellikleri konusunda da ine LG K10 serisini karşımızda bulabiliyoruz. Zira seride 5.3 inç ekran ve 720p ekran çözünürlüğü karşımıza geliyor. Ayrıca 2,5D kavisli ekran teknolojisinin de yer alacağı iddiaları LG X400 serisini biraz daha öne çıkarmakta. Ekran üzerinde ise daha çok LCD panel kullanımı üstünde durulduğunu da ekleyelim.

İşlemci ve Ram Bellek Miktarı

Gelelim ana teknik özelliklere. LG X400 konusunda ortaya atılan teknik özellik iddialarına göre seride 1.5 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli MediaTek MT6750 serisine yer verileceği düşüncesi var. Orta segment akıllı telefon sınıfları içerisinde beğeni toplayan sınıflardan biri olan serinin Mali T860 grafik işlemcileri de yine iddialar arasında yer alan bir diğer detay olarak karşımıza çıkmakta.

İşlemci genel olarak orta sınıf olurken bunun dışında RAM bellek miktarının ise 2 GB olacağı iddiası da gündemde. Toplamda 32 GB depolama alanı sunacak olan telefonun yeni depolama teknolojisi ile 2 TB seviyesine kadar hafıza desteği olacağı da beklentiler arasında.

İşletim Sistemi, Batarya Kapasitesi, Kamera Özellikleri

Geçelim LG X400 serisinin ekstra detaylarına. Bu konuda markanın öncelikle Android Nougat işletim sistemi sunması bekleniyor. Daha sonradan güncelleme desteği olur mu olmaz mı orası kesin değil. İşletim sisteminin de farklı olarak ise kamera kapasitesi konusunda 2800 mAh değeri dikkat çekmekte.

Uzun süreli bir kullanım sunacak olan pillerin yanı sıra seride yer alan son detayımız ise kamera konusu. Arka kısımda 13 MP kamera yer alan LG X400 akıllı telefonlarının ön kısmında ise 5 MP kamera sunulması beklentiler arasında.

Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

Tüm bu özellikleri aslında LG X400 serisini LG K10 serisine benzer bir seri olarak karşımıza koyuyor. Bu nedenle modelin sadece Kore genelinde satışa sunulabileceği gündemde. Fakat çıkış tarihi ve fiyat konusunda net bilgiler yok. Bu konuda LG K10 serisine göre değerlendirecek olursak modelin 700 – 800 TL olması düşünülebilir.