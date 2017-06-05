LG X500 telefonunu tanıttı, işte özellikleri

Yeni bir LG telefonu resmi hale geldi. LG X500 olarak adlandırılan cihazın satış noktası, şarj olmadan sürekli olarak 20 saat boyunca video oynatmanıza izin vereceğini söylediği, büyük 4,500mAh bataryası.

LG ayrıca X500’ün pilinin yaklaşık bir saat içinde % 50’ye kadar şarj edilebileceğini söylüyor. Ana özelliklere gelince, telefon 5.5 inçlik bir ekran kullanıyor ve 13MP arka kamera ve 5MP ön kameraya sahip.

Raporda, cihazın X gücünün Koreli modeli olduğu söyleniyor. Bu, Mediatek MT6750 işlemci ile güçlendirilmiş, 2GB RAM‘e sahip ve Android Nougat‘ı kutudan çıkarmalı. Depolama, ancak, 32GB olduğu söyleniyor.

Telefonun fiyat etiketi 319.000 KRW ve yaklaşık 285 ABD doları. Bu Cuma (9 Haziran) tarihinden itibaren Güney Kore’de satın alınacak.