LG Yayınladığı G6 Görüntüsü ile Bildiklerimizi Doğruluyor

LG‘nin bir sonraki amiral gemisi modeli G6‘yı piyasaya çıkarma zamanı geldi. Firma yeni amiral gemisi modelini çıkarmasına bir ay kala Mobile World Congress etkinliği için basına gönderilen yeni bir resim görüntüsü paylaşıldı. Yeni modelin “Tam Vizyon” olarak adlandırılan 5.7 inç QHD+ büyük bir ekran sunacağını biliyoruz, ancak geniş ekran olmasına rağmen telefon rahatça ele oturabiliyor.

Tuhaf bir şekilde, geçtiğimiz ay bir sızıntı yüzünden modeli daha önce de gördüğümüz için şaşıracak çok şey yok. LG, geçen sene G5’i MWC’deki heyecanlı bir kalabalığa tanıtıldı ancak bir kez eleştirmenlerin eline geçtiğinde, pek çoğu cihazın zayıf yapımı, tasarımı ve faydalı modüler bileşenlerin olmaması nedeniyle panelden çıktı. Aynı hatayı tekrar yapmak istemeyen LG, cihazın G5’in modüler yönünü sürdürmeyeceğini doğruladı. Firma 26 Şubat’ta Mobil Dünya Kongresi‘nde G6 etkinliğini gerçekleştirecek ve Mart ayında Kore’de ve Nisan ayında ABD’de piyasaya sürülecek.