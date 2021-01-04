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LG Yeni Bir Bükelebilir Oyun Monitörü Duyuracak!

LG CES 2021 etkinliğinde yeni LCD panelleri ve bükülebilir oyuncu monitörünü tanıtmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Yunus Emre Çakır

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LG

LG, CES 2021 etkinliğine birkaç şeffaf OLED TV ile hazırlanmanın yanısıra aynı zamanda yeni bükülebilir oyuncu monitörünü de listeye eklemiş durumda. 48 inçlik 4K çözünürlüğe sahip olacak bu yeni bükülebilir monitör, aynı zamanda düz şekli girebilecek. Yani bir tuş ile hem 1.000 mm yarıçapına kadar kavisli hem de düz bir ekran yapabilmeniz mümkün olacak. Böylelikle kullanıcılar kavisli ekran ile daha iyi bir oyun deneyimi alırken aynı zamanda, düz bir ekran ile daha fazla video, film performansı alabilecekler.

Ortaya çıkan bu yeni monitör Crystal Sound OLED teknolojisine sahip olacak. Bunun dışında monitörün değişken olarak 40 veya 120 HZ ekran tazeleme hızı da yer alacak. Geçen yıl firma, 65 inçlik buna benzer bir model çıkarmıştı. Şimdi ise bu modelin monitör olarak çıkaracak gibi duruyor. Kore merkezli firmanın bu yeni monitörüyle ilgili diğer birçok detayı CES 2021 etkinliğinde tanıtması bekleniyor.

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