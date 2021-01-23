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LG Yeni K42 Akıllı Telefonunu Hindistan’da Satışa Çıkardı!

LG akıllı telefon pazarından çekilmeyerek kendisinin de bu pazarında içinde hala var olduğunu ispatlamaya devam ediyor.

Yunus Emre Çakır

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LG K42

LG‘nin akıllı telefon pazarından çekilebileceği konuşulan bugünlerde firma bu söylentileri tersini çevirecek bir iş yaptı. Yeni K42 modelini Hindistan pazarında resmi olarak satışa çıkardı. Şirket dayanıklılığı ve düşük fiyatıyla ilgi göreceğine inandığı yeni modeliyle akıllı telefon pazarında yer aldığını kesin bir şekilde gözler önüne sermiş oldu.

Geçtiğimiz senenin Eylül ayında duyurulan cihaz, bugün itibariyle nihayet satışa çıktı. Yeni K42, 150 dolar fiyat etiketiyle yeşil ve gri renk seçenekleriyle birlikte satışa çıkarıldı. Ayrıca firma, K42 satın alan kullanıcılara 2 yıllık tek seferlik ekran değiştirme kampanyası da sunuyor.

Cihazın özelliklerine bakacak olursak eğer, 6.6 inç 720×1600 piksel çözünürlüğünde bir ekran karşımıza çıkıyor. Helio P22 yonga setiyle gelen telefon, 3 GB RAM ve 64 GB microSD kart desteği olan dahili depolama alanına sahip. Cihazın arka tarafında 13 Megapiksel Ana + 5 Megapiksel Ultra + 2 Megapiksel Makro + 2 Megapiksel derinlik sensörü olan dörtlü kamera modülü yer alıyor.

Ön tarafta ise 8 Megapiksel selfie kamera bulunuyor. 4.000 mAh bataryayı içerisinde bulunduran K42, 3.5 mm kulaklık girişi, güç tuşuna gömülmüş parmak izi okuyucu gibi özelliklere de sahip durumda. Cihazın ülkemize gelip gelmeyeceği konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.

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