LG, yeni OLED tesisinde Samsung üretiminin yüzde 50’sine ulaşmayı planlıyor

Akıllı telefonlar için OLED panelleri üretmek 2017’de son derece kârlı bir iş haline geldi. Samsung, mobil OLED pazarında devasa bir yüzde 95 pay ile hakim olan bu segmentteki tartışılmaz lider ancak ana Güney Koreli rakibi LG’nin de ciddi adımları var.

Doğu Asya ülkelerinden yayınlanan yeni bir rapor, LG’nin akıllı telefonlar için yeni bir OLED üretim tesisinde büyük yatırım yapmayı planladığını öne sürüyor. Şirketin ilk planları, tesisin TV’ler için OLED panelleri imalatı için kullanılacağını, ancak akıllı telefon üreticilerinden gelen talebin yükselmesinin teknoloji devinin yeniden görüş bildirmesine neden olacağı öngörülüyor. ET News’a göre, 3,5 milyar dolar eşdeğer yatırım için hazırlanıyor ve fabrikanın inşaatı 2018 yılının ikinci çeyreğine kadar tamamlanacak.

Yeni tesisin hedefleri, 2019 yılına kadar ayda 60.000 altıncı nesil OLED ekran ünitesinin üretim kapasitesini içeriyor. LG’nin ayrıca, bu mevcut iki üretim hattında bu ekranların üretimini artıracağı ve bununla birlikte toplam 120.000 adet. Karşılaştırma yapmak için mevcut pazar lideri Samsung Display’in kapasitesinin neredeyse yarısı.

Kore medyasında dolaşan söylentiler, LG’nin bu kadar hızlı büyümesinin başlıca sebeplerinden biri, müşteri olarak Apple’ı çekmesini istediğinden kaynaklanıyor. Bildiğiniz gibi, Cupertino’nun gelecekteki iPhone‘lar için OLED ekranlarına geçiş yapmayı planladığı bazı ciddi spekülasyonlar var. Şu anda Samsung, Apple’ın büyük talebiyle baş edebilecek tek üretici olduğu için, teknoloji devleri, 9 milyar dolar değerinde OLED ekran levhası üretimi ve tedariği için iki yıllık bir anlaşma imzaladığını iddia ediyor. Dahası, LG, yeni ekranlar için bu ekranları kullanmayı planlıyor. Yakında çıkacak olan V30, bir akım jeneratörü OLED panelini canlandıran ilk LG telefonu olma özelliğini taşıyor.

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