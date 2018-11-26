Akıllı telefonların her geçen gün daha da fazla teknoloji ile donatıldığı bir gerçek. Ancak LG bunu biraz abartmış görünüyor. Son zamanlarda düşüşe geçen şirket yeni bir patent ile tekrardan ayağa kalkıyor. Gelecekteki telefonların potensiyelini belirten patentte 16 kameraya sahip olması bekleniliyor. Şimdi ise patent özelliklerinin nasıl olduğunu gösteren teknik çizimler yayınladı.

Şirket, hepsi ızgarada düzenlenmiş 4×4 kamera kurulumunu ileri sürüyor. Bu sayade kameralar dış ortamı içbükey veya dışbükey halinde görebilecek ve uzaklığı-yakınlığı tahmin edecek. Yani her kamera, sahneyi farklı bir açıdan görecek. Bir fotoğraf, birkaç kamera tarafından çekilen görüntüden oluşacak.

Patentte yer alan örnek, kamera ile çekilen bir fotoğrafın otomatik olarak çerçevede yer alan her bir kişinin en iyi görünen açısını optimize ederek, kötü olanla değiştirmeyi amaçlar. Hatta yazılım daha önce çekilmiş bir fotoğraftan bir yüz bile kullanabilecek potansiyele sahiptir.

Kamera Özellikleri 1 - 6

LG, bu 16 kamera kurulumunun selfie çekmek için kullanmamasının boşluğunu, eski tarz biz çözümle kapatıyor. Yan tarada monte edilecek ekran sayesinde bunu mümkün kılacak gibi duruyor. Ya da alternatif olarak, ikinci bir arka ekran kullanabilir. Bir selfie kamerası, video görüşmeleri gibi şeyler için yararlı olduğundan amiral gemisi telefonlarda bulunmaya devam edecektir.