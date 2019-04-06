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LG’nin Dört Akıllı Telefonu Haziran 2019’a Kadar Android Pie Güncellemesini Alacak

By Selin Polat

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V35 ThinQ

LG, yazılım güncellemelerinde kötü bir üne sahip olan markalardan biridir. Şirket bugüne kadar sadece iki akıllı telefonu için Android’in en son sürümü olan 9.0 Pie güncellemesini yayınladı. G7 Bir ve G7 ThinQ. Ancak, Güney Koreli telefon üreticisi, bu yılın Haziran ayına kadar dört akıllı telefon için Android’in son sürümünü piyasaya sürmeyi planlıyor.

LG, geliştirmeyi planladığı akıllı telefonların bir listesini paylaştı. Listede V30V30S ThinQV35 ThinQ ve V40 ThinQ yer alıyor. Bunun için belirli bir düzen yok ve güncellemenin geleceği tarih ile ilgili kesin bir bilgi de yok.

Ayrıca, bu programın LG‘nin kendi ülkesi Güney Kore’ye ait olduğunu, bu telefonların diğer bölgelerdeki kullanıcıların daha sonra güncelleme almayı beklemeleri gerektiği anlamına geldiğini de söylemekte fayda var.

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