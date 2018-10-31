Son zamanlarda giderek gündem olan kamera kurulumlarının tasarımları her geçen gün değişiyor. Şimdi de LG, dört kameralı bir telefonu yapmak için kolları sıvadı. Dört kameranın yanı sıra telefonun standart bi parmak izi okuyucusuna sahip olan bit telefon patentinin çizimlerini yayınladı.

Yayınlanan patentlerde tellefon tasarımları üç versiyon da gözükmektedir. Her birisi hem ekran da hemde çerçevesinde daha da fazla yuvarlaklara sahiptir.

LG’nin bugüne kadarki üretmiş olduğu telefonlardaki kamera sayısı 3 tane ile V40 modelinde yer alırken, patentteki tasarımlar dört adet kameraya çıkabilen bir cihazı gösteriyor. Çizimleri yorumlamak gerekirse, biraz daha Huawei modunda bir tasarım söz konusu. Çizimlerde flaşın bulunmaması Mate 20 telefonuna da benzer bir yapıda olduğunu öne çıkarıyor. Yakında bu modele ait yeni görsellerin gelmesi ile beraber bazı özellikleri de netleşecektir.

Şirket, hala eski moda tasarımlara yönelmiş gibi duruyor. Sadece arkadaki parkmak parmak izi okuyucusu değil ön cephe tasarımı da geneleneksel gözükmektedir. Selfie kamerasını gizleyen bir çentik yoktur. Ya da giderek popülaritesi artan kızaklı bir mekanizmaya sahip değildir. Telefon sadece kamera, kulaklık ve diğer bileşenler için yeterli alan var. Tasarım oldukça olağan durmakta olup, 3.5mm’lik bir kulaklık jakını barındırır.