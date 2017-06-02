LG’nin G6 Pro ve G6 Plus’u satışa çıkaracağı bildirildi

LG G6, bu yılın başında piyasaya çıktı ve genel olarak olumlu değerlendirmeler aldı (bkz. LG G6 inceleme). Güney Kore sitesi etnews‘den yeni bir rapora göre, LG, başta Kore pazarına yönelik olmak üzere iki G6 modeli daha başlatmayı planlıyor olabilir. Site herhangi bir kaynaktan bahsetmiyor, bu nedenle şüpheyle yaklaşmak zorundayız.

Rapora göre LG, G6 Plus ve G6 Pro‘yu LG G6‘nın yanına satacak. G6 Plus, kablosuz şarj etme özelliklerine sahip olacak ve 128 GB’lık dahili depolama alanı ile gelecek ve yaklaşık 891 $ gibi yüksek bir fiyatla satışa sunulacak. Meawhile, G6 Pro, 32GB daha az depolama alanı ve yaklaşık $ 704 gibi biraz daha düşük bir fiyat özellikli olacaktır.

Modeller arasındaki belirgin farklar, Ar-Ge modelindeki depolama kapasiteleri ve belki de kablosuz şarj etme kapasitesi gibi görünüyor. Kaynak sayfanın altındaki bir grafikte olduğu gibi, tüm modeller aynı Snapdragon 821 ve 5.7 inçlik Tam Vizyon ekranını koruyabilir. LG’nin, farklı adı sağlamayacak olan farklı depolama boyutlarına sahip iki G6’sını piyasaya sürdüğü gibi bu da mümkün olabilir.

İddia edilen modellerin ay sonunda Kore’de üç mobil operatör aracılığıyla satışa sunulması bekleniyor. Buna ek olarak, LG’nin V serisi için yılın ilerleyen günlerinde duyurulması beklenen ikinci bir modeli çıkardıkları bildiriliyor.

Düşüncelerin neler? Sizce LG’nin bu modelleri bu isimlerle çıkaracak mı?