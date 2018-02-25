LG'nin İlk AI Telefonu LG V30S ThinQ Tanıtıldı: Özellikleri ve Çıkış Tarihi

MWC 2018 Barselona‘da başlamadan bir gün önce LG, 2017’deki en iyi akıllı telefonunun geliştirilmiş bir sürümü olan LG V30S ThinQ modelini duyurdu. Buna göre LG V30S ThinQ, LG‘nin cep telefonunda yapay zeka yaklaşımını bize tanıtmak ve göstermek için geldi. AI nasıl iyi bir akıllı telefonu daha iyi bir hale getirebilir.

Telefon gerçekten harika görünüyor. Fakat LG V30S neler yapıyor?

LG V30S Yapay Zeka (AI) Performansı Nasıl?

Telefonun AI algoritmaları çeşitli sahneleri ve nesneleri tanımaktadır. Örneğin, fotoğraf çekerken, AI Glass özelliği doygunluk, netlik ve kontrast gibi ayarları kontrol altına alıyor ve onları gördüğü sahneye bağlı olarak en iyi şekilde ayarlıyor. Şu anda LG V30S tarafından tanınabilecek 8 sahne var: Portre, Hayvan, Şehir, Çiçek, Gün doğumu, Gün Batımı, Gıdalar ve Manzara.

QLens, telefonun kamera uygulamasında yerleşik başka bir AI özelliği. LG V30S kullanarak bir fotoğraf çekerek Amazon’da belirli bir ürünü aramanıza izin vermek için tasarlanmıştır. Pinterest ile ilgili aramalar da aynı şekilde kullanılabilir.

LG V30S modeliyle yeni Bright Mode da kullanıma sunulmuştur. Düşük ışıklı durumlarda otomatik olarak etkinleşir ve daha parlak bir görüntü için dört pikseli birbirine bağlar.

Yukarıdaki özelliklerin hepsinin ayrı bir yazılım güncellemesi ile LG V30S‘e getirilmesi bekleniyor.

LG V30S ThinQ Özellikleri

Donanım cephesinde LG V30S;

6 inç OLED ekranını, çift kamera kurulumunu, 3300mAh pil kapasitesini ve Snapdragon 835 sistem çipini koruyan “S” ismine rağmen geçen yılki LG V30 ile hemen hemen aynı. Telefonun içindeki yeni gelişmeler yalnızca 64 yerine 128GB ya da 256GB dahili saklama alanının yanı sıra 4 yerine 6GB RAM içermesidir. Tanıtıldığında LG V30S iki yeni renkle gelecek: Mavi ve Platin Gri.

LG V30S Çıkış Tarihi

LG V30S, MWC 2018’den 1-2 hafta sonra piyasaya çıkacak. LG‘nin anavatanı olan Kore, ABD’yi de içine alan diğer ülkelerin ardından yeni telefonu alacak ilk pazarlardan biri olacak. Fiyatlandırma ile ilgili ayrıntılar şu an için bilinmiyor. Ancak bu ayrıntılara ulaşır ulaşmaz ele alacağız.