LG’nin Mobil Ödeme Platformu LG Pay, G6’ya Geliyor

Söylentiler ve sızıntılarla uzun süre tartışılmasının ardından, LG Pay sonunda resmi olarak başlıyor. Firma, Güney Kore’den itibaren mobil ödeme platformunu kullanıma hazır hale getirdiğini açıkladı.

LG Pay, içinde yer alan dört büyük kredi kartı firmasıyla başlayacak: Shinhan, KB, BC ve Lotte. Firma, desteğini genişletmeye devam edeceğini ve mevcut tüm kartları Eylül ayına kadar kapsayacağını belirtti. Diğer mobil ödeme platformlarında olduğu gibi, kullanıcılar desteklenen cihazlarını kredi kartı ödeme terminaline yerleştirir ve işlemi yetkilendirmek için parmak izlerini kullanır. LG Pay, Kablosuz Manyetik İletişim teknolojisini kullanmaktadır.

Şu anda yalnızca G6’da mevcut olmasına rağmen, şirket hizmeti zamanla diğer telefonlarına da genişleteceklerini belirtti. LG’nin, eğer birçoğu için, birkaç yıl kullanıcılar tarafından erişilebilen Android Pay ve Samsung Pay gibi rakiplerine ne kadar çabuk yetişebildiğini görmek ilginç olacak.