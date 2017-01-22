LINE Aynı Anda Fotoğraf ve Video Paylaşmanıza İzin Veriyor

Son zamanlarda kullanıcılar arasında kişisel fotoğraflarını ve videolarını sosyal medyada paylaşmayı bıraktıkları ve mesajlaşma uygulamaları yoluyla sevdikleriyle paylaştıkları yönünde bir eğilim var. Dolayısıyla, popüler mesajlaşma uygulamaları, multimedya paylaşım özelliklerini iyileştirmek ve rakiplerinden bira adım öne geçmek için çalışmaktalar. LINE, Japonya’da ve Asya’daki bazı bölgelerde kullanıcıların fotoğraflarını ve videolarını daha kolay paylaşmalarına yardımcı olmak için son güncellemesinde birkaç yeni özellik yayınladı.

LINE uygulamasının 7.0.0 sürümü kullanıcıların fotoğraf ve videoları arkadaşlarıyla ve ailesiyle paylaşırken aynı anda göndermelerine olanak tanımakta. Daha önce yalnızca fotoğraf seçme ekranından fotoğraf ekleyebilir ve daha sonra bir video göndermek istiyorsanız, başka bir mesajda gönderebilirdiniz. Ancak şimdi, seçim ekranından hem bir fotoğraf hem de video gönderebiliyosunuz. Aynı anda en çok 50 fotoğraf ve 5 video gönderilebiliniyor.

Bu güncellemenin bir diğer yeni özelliği ise profil video simgeniz artık zaman çizelgenizde görüntülendiğinde oynatılması. Postanız biraz sıkıcıysa, profil videonuzun yanında oynaması daha ilgi çekici yapacaktır. Bununla birlikte, çok yayın yaptığınızda insanlar tekrar tekrar profil videonuzu görürlerse tabi biraz sinir bozucu da olabilir.

LINE, yaptığı açıklamada kullanıcılardan öneri duymaktan hoşlandıklarını, bu nedenle önerileriniz varsa onlara ulaşmanızı böylece bir sonraki güncellemelere eklenebilme ihtimalinin olabileceğini belirtti.