Lineage 2 Revolution 5 Sınıf için Kapsamlı Rehber

Yeni Lineage 2 Revolution rehberimizde karakterinizi geliştirmeniz için ihtiyacınız olan bilgileri aktaracağız. Bu rehberi tüm karakterlere uygulayabilirsiniz ancak rehberimiz daha önce yayınladığımız en iyi 5 sınıf üzerinden hazırlanmıştır.

Önceki yazımızda bu sınıfların detaylı bilgilerini vermiştik, o rehbere buradan ulaşabilirsiniz. Şimdi ilk olarak sınıfların bir özetini geçelim.

Kara Katil: Zindanlar için ideal bir sınıftır. Bu sınıfa ulaşabilmek için Dark Elf Rogue seçmek gerekiyor.

Kıvrak Kılıç: PVP modu için en iyi sınıftır. Bu sınıfa ulaşabilmek için Dark Elf Warrior seçmek gerekiyor.

Paladin: Oynaması en basit sınıftır. Bu sınıfa ulaşabilmek Human Warrior seçmek gerekiyor.

Gümüş Kolcu: Oyunun görevlerinde oldukça iyidir. Bu sınıfa ulaşabilmek için Elf Rogue seçmek gerekiyor.

Işık Şövalyesi: En iyi tank sınıfıdır. Bu sınıfa ulaşabilmek için Elf Warrior seçmek gerekiyor.

31.Seviyeye Ulaşmak ve Altsınıf Tercihi

Sınıfınıza karar vermenizin ardından maceralarınızı 14. Seviyeye dek görevlerinizi otomatik olarak tamamlayabilirsiniz. Bu sayede, alıştırma tadında olan maceraları geçip, gerekli eşyaları topluyor ve oyunun mantığını kısmen de olsa kavrıyorsunuz. Daha önce Lineage 2 Revolution oynamamışsanız, NPC’lerin (oyuncu olmayan karakterler) ilk seviyelerde dediklerine kulak vermeniz iyi olacaktır.

14. seviyenin ardından tekrarlanan görevleri yapmaya başlayabiliyorsanız. Daha önceki rehberimizde belirttiğimiz en iyi beş sınıftan birini tercih ettiyseniz, 15. Seviyeye ulaşmanız çok uzun sürmeyecektir. Temel maceraları tamamladıktan sonra farklı ganimet bölgelerine gitmek isteyebilirsiniz. 31. Seviyeye kadar karşınıza çıkabilecek ganimet bölgeleri aşağıdaki görsellerde yer alıyor.

Yeni bir ganimet bölgesine geçmeden önce, hali hazırda yer aldığınız bölgede 1-2. seviyelere yükselmiş olmanız gerektiğini unutmayın. Bu konu hakkında problem yaşıyorsanız, önceki alana geri dönüp seviyenizi yükseltmelisiniz. Lineage 2’deki otomatik dövüş modu ganimet toplama olaylarını son derece basitleştiriyor. Görsellerde yer alan ganimet bölgeleri ya zindanlar da ya da açık dünyada yer almaktadır.

Tekrarlanan görevlere geçiş yapmadan evvel sol üstteki mini haritayı açın. Yerlere bakarken doğru yeri tespit ettiğinizde, sağ tarafta bulunan canar listesine bakın ve otomatik olarak seçilen canavarın yanına gidin.

Seviye 14-31 Ganimet Alanları

Seviye 14-31 arasında ganimet toplayabileceğiniz alanların listesi:

Seviye 25: Elven Ruins Catacomb 1 – Arachne

Seviye 24: Gludin Yolu – Hain okçu iskelet

Seviye 14: Batı Konuşan Ada – Kızıl Tilki

Elven Ruins Catacomb adlı alanda 31. Seviyeye ulaştıktan sonra sınıfınıza geçiş yapabilirsiniz. Sınıf seçimi konusunda kararsız kalırsanız rehberimizi incelemenizi tavsiye ederiz.

54.Seviyeye Ulaşmak

31.Seviyeye ulaşmayı başardıysanız, 54. seviyeye erişmek için tekrarlanan görevlere başlamanız mümkün. Tekrarlanan görevleri yapabileceğiniz yerler aşağıda yer alıyor.

Seviye 36: Ant Nest Catacomb 1 – Andr Soldier, Ant Soldier Larva, Ant Captain

Seviye 35: Elven Ruins Catabomb 2 – Shaper

Seviye 31: Elven Ruins Catabomb 1 – Arachne

54. seviyeye kadar Ant Nest Catacomb 1’de durabilirsiniz. 46. Seviyede Ant Soldier, 50. Seviyede Ant Captain’a geçiş yapmanızı öneririz.

54-100. Seviye Arasını Geçmek ve Yetenekleri Geliştirmek

54. seviyeden yukarıya gitmek için zor ganimet alanlarındaki görevleri tamamlamanız, günlük arena ödüllerini almak için mücadele edip, günlük zindan görevlerinin üstesinden gelmeniz gerekecek. Asıl amacınız seviyenizi yükseltmek olsa da, artık oyunun devamında da işinize yarayacak eşyaları toplamaya başlamanız gerekiyor.

Yetenek tarafındaysa ilk önce pasif yeteneklerinizi maksimum seviyeye çekmeniz en mantıklısı olacaktır. Maksimum seviyeye gelene kadar pasif yeteneklerinizi geliştirdikten sonra diğer yeteneklerinizi de arttırmak zorundasınız. Pasif yetenekleriniz ardından zararla başa çıkma özelliğinizi yükseltmenizi tavsiye ederiz.

54 ve daha üstü seviyelerde oynarken arena ve zindan görevlerinizi tamamlamaya odaklamanız gerekiyor. Tekrarlanan görevleri yapmaya fırsat bulduğunuzda aşağıda görselleri yer alan bölgelere gidebilirsiniz.

Seviye 94-100: Cruma Tower Floor 2 – Master Mordeo ve Mordeo’s Guard

Seviye 84-93: Cruma Tower Floor 2 – Mordeo

Seviye 78-83: Ant Nest Catacomb 2 – Ant Soldier Royal Guard

Seviye 70-77: Plains of Dion – Breka Orc Infiltrator

Seviye 66-69: Plains of Dion – Screash & Leto Lizardman Shaman

Seviye 62-65: Plains of Dion – Breka Orc Ranger Baroque

Seviye 54-61: Ant Nest Catacomb 2 – Ant Larva

100. Seviye ve Üzeri

100.seviyeye eriştikten sonra günlük zindan ve arena görevleri sayesinde ödüllerinizi artırmanız gerekiyor. Tekrarlanan görevlerde ise listedeki bölgeleri ziyaret etmeniz iyi olacaktır.

Seviye 115-130: Cruma Tower Floor 3

Seviye 100-115: Shrieking Hallows

Dikkat Etmeniz Gerekenler

Oyuna devam ederken bazı eşyalara özellikle dikkat kesilmeniz gerekiyor. Gözünüzün üzerinde olması gereken en önemli şey macera listesi. Maceraları en kısa sürede tamamlamak gerekiyor. Günlük 12, haftalık da 15 macerayı bir gün içerisinde tamamlayabilirsiniz. Günlük ve haftalık maceraların ödülü olarak işinize yarayacak eşyalar kazanabilirsiniz.

Tekrarlanan görevlerde dikkat etmeniz gereken en önemli eşya canavar çekirdekleri. Lineage 2 Revolution’daki her canavar kendisine özgü çekirdeğini düşürür. Bunları biriktirmek sizin canavar kodeks gelişimizi yükseltecek ve özel istatistik bonusları elde etmenizi sağlayacaktır.

Klanlar ve Partiler

Lineage 2 Revolution’da yapmanız gereken önemli eylemlerden biri de arkadaşlarınızla gruplar kurmak ve tekrarlanan görevleri beraber yapmak. Kurduğunuz gruplar hem aldığınız puanları hem de hızınızı artıracaktır.