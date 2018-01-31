MMORPG dünyasının mobil sektördeki en kapsamlı üyelerinden olan Lineage 2, 2017 yılında piyasaya giriş yapan en iyi mobil yapımların başında geliyor. Seslendirmeler hariç tamamen Türkçe desteği sunan oyuna yeni başlarken dikkat etmeniz gerekenleri ve önemli noktaları sizler için bir araya getirdik.

Oyunda toplam 4 farklı ırk yer alıyor. Her ırk içerisinde 3 temel sınıfa ayrılmış ve her sınıfın 2 farklı mesleği yani özelleştiği alan bulunuyor. Bu konu hakkında çok kapsamlı bir yazı hazırladık dilerseniz buradan göz atabilirsiniz. Yine de kısa bir bilgi verelim;

İnsan ırkının tüm değerleri eşit olarak dağıtılmıştır.

Elflerin canı ve savunması düşük olmasına rağmen çok hızlı hareket edebilirler.

Kara Elflerin de canı ve savınması düşük faka çok güçlü ani saldırılar gerçekleştirebiliyorlar.

Cücelerin ise vuruşları nispeten zayıf ve pek hızlı sayılmazlar ancak son derece yüksek savunma ve cana sahipler.

Oynanış ve Oyun Mekanikleri

Oyun açık dünya formatına sahip olsa da ilerleyiş açısından belirli sayıda görevlerden oluşan bölümlere ayrılmış durumda bulunuyor. Aşağıdaki görselde görebileceğiniz gibi bir dizi görevi bitirmenizin ardından bölüm sona eriyor ve ödülünüzü alıp diğerine geçiş yapıyorsunuz.

Oyunda PvP ve zindanlar dışında herşey otomatik oynamaya bırakılabiliyor. Sadece görev alma işlemini yapıyorsunuz ve karakteriniz gitmesi gereken yere kendi gidip, yapılması gereken görevi tamamladıktan sonra otomatik olarak geri dönüyor. Yetenekler ve iksir kullanımı da aynı şekilde otomatik olarak gerçekleşiyor. İksir ve yeteneklerin kullanım sıklığını ayarlar menüsünden düzenleyebiliyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken durum var, otomatik savaş sırasında canavarlar etrafınızı sarabiliyor, böyle durumlarda karakterinizi hareket ettirerek tüm canavarları saldırı hizanıza almanız gerekiyor. Bu sayede hepsine tek seferde vurabilir ve görevinizi daha kısa sürede tamamlayabilirsiniz.

Oyunda seviye atlama işlemini görevleri tamamlayarak yapabileceğiniz gibi belli bir süre ekran başından ayrılmanız gerekecekse, karakterinizi yaratıkların arasında otomatik saldırı modunu açıp, bırakabilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirmeden önce karakterinizin iksir kullanımını ve yetenek kullanımını ölmeyecek şekilde ayarlamanızı tavsiye ederiz.

Tüm görevleri tamamladınız ve ekran başından ayrılmak istemiyorsunuz, oyun bunu da düşünmüş ve oyunun her köşesini içeriklerle doldurmuş. Maceranıza devam etmek istediğinizde Dünya Canavarları’nı (World Bosses) avlamaya çıkabilirsiniz. Bu yaratıklar 4 saatte bir doğuyor ve doğduklarında oyunun sohbet alanında size bildirim olarak iletiliyor. Bildirimin gelmesini beklemeden de, haritayı açarak aşağıdaki pencereden nerede olduklarını görebilir ve karakterinizi o bölgeye otomatik olarak yönlendirebilirsiniz. Bu yaratıkların loot oranları oldukça yüksek ve peşlerine düşüp onları avlamak da son derece keyifli. Her ne kadar keyifli bir eylem olsa da henüz oyunun başlarındayken bu yaratıklarla vakit kaybetmenizi tavsiye etmiyoruz. Görevleri tamamlayarak çok daha hızlı gelişebilirsiniz.

Eşyalar, Zindanlar ve Yetenekler

Güçlü yaratıklar ve karakter geliştirmekten söz ediyorken, oyunda işlerinizi kolaylaştıracak bir iksir de Güç Şerbeti. Güç şerbeti kullandıktan sonra silahınızda bir parlama oluşur ve vuruş gücünüz önemli derecede yükselir. Görevlerden ödül olarak kazanabileceğiniz gibi 5.000 adena karşılığında 500 adet satın almanız da mümkün. Bu fiyatın biraz pahalı olduğunu da düşünecek olursak, Güç şerbetini sadece gerçekten ihtiyacınız olduğunda kullanmak daha mantıklı olacaktır.

Zindan haritalarında ve açık dünyada karakterinizi geliştirirken faydanıza olacak ve alacağınız ödülleri arttıracak unsurlardan birisi de Grup sistemidir. Gruplar klanlardan bağımsız olarak oyuncuların maksimum 5 kişiye kadar kurdukları küçük ekiplerdir. Grupta yer alan oyuncular arasında belirli bir seviye sınırlaması bulunmuyor. 1. seviyedeki oyuncu ile 180. seviyeye ulaşmış bir oyuncu aynı grupta rahatlıkla yer alabiliyor. Grup sisteminin avantajlarından biri de grupta yer alıyorsanız daha fazla tecrübe puanı kazanıyor olmanız.

Yetenekler ve Rünler

Görevlerden kazandığınız kaynakları harcayabileceğiniz bir diğer alan ise yetenekleriniz. Aktif ve pasif olarak ikiye ayrılan yeteneklerinizin 5 tanesinin seviyesini yükseltmeniz mümkün kılınmış. Oyunun her alanında olduğu gibi bu geliştirmeler de yüksek miktarda kaynak gerektiriyor. Performansınızı arttırmak için ilk olarak pasif yeteneklerinizi geliştirmenizi tavsiye ederiz.

Yeteneklere benzese de onlara kıyasla daha az avantajlı olan farklı bir alan ise rünleriniz. Rün işlemek için ilk olarak 10. seviyeye gelmek ve Kibir Kulesi adlı zindanda Rün parçası toplamanız gerekli. Toplamış olduğunuz rün parçalarıyla karakterinizi daha güçlü hale getirebilirsiniz. Rünlerinizi işlemek için ileri seviyeleri beklemeniz gerekmiyor, çünkü rünlerin etkisi temelli olarak karakterinizde kalacak.

Eşyalar

Oyunda 7 farklı kalite sınıfına ayrılmış ekipman yer alıyor. C/B/A/S/R/SR/UR. Bu ekipmanların sınırlarını daha doğrusu güçlerini yükseltmek için Demirci’de farklı seçenekler yer alıyor. Bu geliştirmeleri yaparken kaynaklarınızı ucuz ve kalitesiz eşyalar üzerinde harcamamanızı öneririz. Oyunun ilk seviyelerinde adena ve diğer önemli kaynaklar bol keseden dağıtılıyor. Bunları biriktirip oyunun ilerleyen safhalarında çok daha iyi yatırımlar gerçekleştirebilirsiniz.

Oyunun verdiği ödüllerden söz etmiştik, ekranda gördüğünüz gibi Ünvan, Görev, Günlük Aktivite ve Başarım sekmelerini arada bir kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Örnek verecek olursak bazı kaynakları 12 saat aralıkla ücretsiz olarak toplayabiliyorsunuz.

Oyunun en önemli bölgelerinden olan zindanlara yalnızca belirli aralıklarla giriş yapabiliyorsunuz. Her zindanın kendi içerisinde 4 farklı zorluk kademesi bulunuyor. Tamamladığınız zorluğa paralel olarak aldığınız ödüllerin kalitesi ve miktarı da değişiyor.

PvP

Oyunda elbette sadece yaratık öldürüp, görev yapmıyoruz. Lineage 2’nin oyuncuları kendine çekmesinin en önemli nedenlerinden biri de PvP sistemi, Arena’da diğer oyuncularla 1’e kapışmalar gerçekleştirerek küçük ödüller kazanabiliyorsunuz. Buna ek olarak son derece ilgi toplayan 30v30 Şato Fethi, diğer takımlarla mücadeleye dalacağınız Kale ve Şato kuşatmalarını içeriyor. Her modun kendine özel kazanımları bulunuyor.

Biraz klanlardan söz edelim, oyunda bir takımın parçası olmak size önemli avantajlar sunuyor. İlk olarak bir klana dahil olabilmeniz için minimum 10. seviyede olmanız gerekiyor. Bu seviyeye gelir gelmez bir kalan dahil olmanızı tavsiye ederiz. Eğer bir klandan çıkarsanız, yeni bir klana dahil olmak için 12 saat beklemen gerektiğini de belirtelim.

Lineage 2: Revolution ile ilgili detaylı rehberlerimiz her gün yayınlanmaya devam edecektir. Takipte kalmayı unutmayın, iyi oyunlar!