Bu rehberimizde Lineage 2: Revolution’da seçebileceğiniz en iyi beş sınıfı sizler için analiz ettik. Oyunda seviyenizi ve özelliklerinizi geliştirmek oldukça zaman ve emek vermeyi gerektiriyor. Bu yüzden oyuna başlamadan evvel size en çok zevk verecek ve oyun modlarında başarılı olabilecek bir sınıf seçmeniz, daha sonradan pişmanlık yaşamamanız adına iyi olacaktır.

Lineage 2 Revolution’da her sınıfın farklı zayıflıkları ve güçleri bulunuyor. Bu yüzden bazı sınıflar sizin için diğerlerinden daha iyi bir seçim olabilir. Bazı sınıflarsa kişisel tercihlerden bağımsız olarak bazı oyun modları için daha başarılı sonuçlar verebiliyor. Yazımızda en iyi sınıfları sizler için listeledik, oyun stilinize en uygun olanı seçmek sizlere kalmış.

Zindanlar için En İyi Sınıf – Abyss Walker (Kara Katil)

Kara Katil, kullanmasını başardıktan sonra sizi mutlu edebilecek bir sınıf. Abyss Walker, düşük sağlık ve dayanıklılık özellikleri yüzünden kullanıcısı zorlayan bir karakter. İksirlerin, yeteneklerin ve eşyaların kullanımı hususunda ustalaşmayı başarırsanız, düşmanlarınıza saniye başı zarar verme gücünüz ve hayatta kalma süreniz de artacaktır. Kara Katil karakterini kullanmak için Kara Elf Casus olmanız gerekir.

Seviye atlama süreci

Kara Katil, saniye başı zarar verme özelliği yüksek bir karakter olduğu için haritalarda ve görevlerde yer alan yaratıkları öldürmek son derece kolay. Bu sınıf ile kısa sürede seviye atlayabilirsiniz.

PvP Modu

Kara Katil (Abyss Walker)’da uzman haline gelirseniz PvP modunda diğer sınıfların karşınızda durmakta zorluk çekeceğini görebilirsiniz. Hızlı ve çok hasar veren bir sınıf olduğu için düşmanlarınızı kısa sürede alt edebilirsiniz.

PVE Modu

Kara Katil’ın zindancılık için en iyi sınıf olduğu kullanıcılar tarafından kabul edilmiş bir gerçektir. Karakterin saniye başına hasar verme gücü, onu tekil ve çoğul düşmanları yok etme konusunda harika bir seçim haline getiriyor.

Oynanış kolaylığı

Kara Katil, oynaması en zor sınıflardan biridir. Sağlık ve dayanıklılığının düşük olması oyuncunun oyuna fazlaca odaklanmasını gerektirir.

En İyi PVP Sınıfı – Bladedancer (Kıvrak Kılıç)

Kıvrak Kılıç, birçok yönüyle Kara Katil’e benzemekle beraber karakterin ustası konumuna gelme noktasında Kara Katil’den daha zorlu bir süreç sunuyor. PVE modu için standart bir seçim olan Kıvrak Kılıç, PVP moduna daha yaktın bir karakter. Eğer oyunu PVE modunda oynamayı sevenlerdenseniz, Kıvrak Kılıç bu modda standart üzeri bir performans sunuyor.

Seviye atlama süreci

Bu sınıf, seviye atlama bakımından Kara Katil ile eş tutulabilir. Saniye başı zarar verme gücü yüksek olduğu için Kıvraç Kılı ile hızla seviyenizi yükseltebilirsiniz.

PVP modu

Kıvrak Kılıç, son derece güçlü bir sınıf ve oyunun tüm alanlarında yüksek potansiyel vaat ediyor. PVP modunda bu sınıftan olan karakterinizle rakiplerinizi tepe taklak edebilirsiniz. Özellikle PVP alanlarında dikkat çeken sınıf, diğer sınıflarla rahatlıkla mücadele edebiliyor.

PVE modu

Kıvrak Kılıç, PVE modu için güzel bir sınıf olarak dikkat çekse de oynanış olarak Kara Katil’e benziyor. Bu sınıfta da oyun devam ederken dikkatinizi oyunda tutmanız gerekiyor.

Oynanış kolaylığı

Kıvrak kılıç, Lineage: Revolution 2 oyununda ustalaşması en zor sınıftır. Bu sınıfın değişik detaylarını öğrenmek ve ustalaşmak büyük potansiyel kazandıracaktı. Bu sınıfı zor durumu düşüren şey düşük can seviyesi oluyor. Bu sınıfta, diğer oyuncuların tarafınıza yaptığı kritik saldırılar canınızı çok düşük seviyeye kadar indirebilir. Ölmek istemiyorsanız, can potunu sürekli kontrol ediyor olmalısınız.

En Basit Sınıf – Paladin

Oynaması rahat ve kolay bir sınıf arıyorsanız Paladin’i tercih etmelisiniz. Paladin, savunma ve saldırı özellikleri dengelenmiş bir karakterdir. Buna ek olarak Paladin’in yetenekleriyle tek seferde birçok düşmanla başa çıkman mümkündür. Paladin olabilmek için İnsan Savaşçı olmanız gerekir.

Seviye Atlama Süreci

Paladin’in seviye atlama konusunda biraz yavaş kaldığını söyleyebiliriz. Rehberimizde anlattığımız diğer DPS sınıflarına göre daha ağır ilerleyen Paladin, kabul edilebilir bir seviye atlama süreci sunuyor.

PvP Modu

Paladin, PvP modlarında kötü olmayan bir sınıf. Saniye başı zarar verme gücü çok yüksek olmasa da sağlık ve dayanıklılığının yüksek olması PvP modunda kullanıcıya rahatlık vermektedir.

PVE Modu

Paladin’in en iyi olduğu mod hiç şüphesiz PVE modudur. Bu modda, gerek haritalarda gerekse zindanlarda oldukça başarılı bir oyuncu olabilirsiniz. Bu sınıfın yetenekleri büyük düşman dalgalarıyla baş etmek için harikadır.

Oynanış Kolaylığı

Paladin, oynaması çok kolay bir sınıf. Bu sınıfta bir beceri ihtiyacı duymadan ilerleyebilirsiniz.

En İyi Okçu Sınıfı – Silver Ranger (Gümüş Kolcu)

Lineage 2: Revolution’da yer alan okçu sınıfları genel dövüşme konusunda en iyi seçeneklerin başında geliyor. Tüm okçu sınıfları, uzak mesafeden düşmanlara zarar verme konusunda yakın dövüş karakterlerinden avantajlı hale geliyor. En iyi okçu sınıfı olan Gümüş Kolcu karakterini açabilmek için Elf Casus olmanız gerekiyor.

Seviye Atlama Süreci

Gümüş Kolcu, ganimet toplamak ve hızlıca yaratıkları ortadan kaldırmak için güzel bir seçenek. Bu sınıf ile hızlı ve kolayca seviye atlamanız mümkün.

PvP Modu

Gümüş Kolcu karakterini öğrenmesi oldukça kolay. Yeteneklerinin pek çeşitli olmaması onu PvP sınıflarıyla kapışması için biraz zorlayabiliyor.

PvE Modu

Gümüş Kolcu, karakterinizi geliştirmek için gereken tekrarlanan görevlerde kullanıcısına kolaylık sağlayan bir sınıf özelliği taşıyor. Basit kalan yetenekleri zindanlarda zorlayıcı olsa da bir şekilde üstünden gelinebiliyor.

Oynanış Kolaylığı

Gümüş Kolcu, oynaması en basit sınıflardan biri olarak karşımızda. Bu sınıfta, darbeleri sert ve birden çok hedefe temas eden uzak mesafeli saldırılar gerçekleştirebilirsiniz.

En İyi Tank Sınıfı – Temple Knight (Işık Şövalyesi)

Oyundaki tüm modlarda hayatta kalmak istiyorsanız tercih etmeniz gereken sınıf, Işık Şövalyesi olacaktır. Tekrarlanan hamlelerde zayıf kalsa da, diğer oyuncularla kapışması ve zorlayıcı zindanlarda başarılı olma konusunda son derece etkilidir. Işık Şövalyesi sınıfına erişmek için Elf Savaşçı bir karakteriniz olmalıdır.

Seviye Atlama Süreci

Tank odaklı bir sınıf olduğu için, hasarı düşük olan Işık Şövalyesi, seviye atlaması uzun süren bir sınıftır.

PvP Modu

Işık Şövalyesi, PvP modunda yüksek canı ve dayanıklılığı sayesinde oldukça etkili olabilen bir sınıf. Işık Şövalyesi, kısıtlı hasarından dolayı teke tek mücadelelerde etkili olamayabiliyor ancak grup savaşlarında mutlaka bulunması gereken bir sınıf.

PVE Modu

Eğer takım arkadaşlarınız oynuyorsanız Işık Şövalyesi doğru bir tercih olabilir. Ancak tek başına mücadele ettiğinizde düşmanlarla kapışmanız uzun sürecektir.

Oynanış Kolaylığı

Işık Şövalyesi, darbe savuşturma ve yüksek sağlık seviyesi nedeniyle oynaması kolay sınıflardan biridir.