Lineage 2- Revolution Genel İnceleme

Lineage 2 Revolution, dünyanın en başarılı mobil oyun yapımcılarından biri olarak nitelendirilen Netmarble tarafından geliştirilmiş RPG türünde bir yapım. Oyun; dev açık dünyası, kapsamlı ve devasa savaşları, yüksek grafik kalitesi ve yüksek oyuncu sayısıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Rakiplerinden çok daha üstün bir yapım olan Lineage 2 Revolution hakkında birçok rehberi sizler için yayınlamıştık, şimdi de oyunun genel bir incelemesini yapmak istedik.

Irklar ve Sınıflar

Oyunda, Aden Dünya’sında geçecek olan maceranıza başlamak için dört farklı ırktan birini tercih etmeniz gerekiyor. İnsan, Elif, Kara Elf veya Cüce ırklarından birini seçip kendi destanınızı yazmaya başlamadan önce yapmanız gereken birşey daha bulunuyor. Toplamda 24 farklı sınıf arasından birini tercih etmek. Irkların kendine özgü özelliklerine dikkat ederek bu seçimi yapmanız yararınıza olacaktır. Bu konu hakkında detaylı bilgi için buradan ilgili rehberimize ulaşabilirsiniz.

Görevler

Lineage 2 Revolution’da tüm kontrol sizde. Kullanışlı ve sade arayüzü, görevleri yapmanızı da oldukça kolaylaştırıyor. Oyuncular, devam etmekte olan ve sıradaki görevlerle ilgili bilgileri menüden dilediğiniz gibi kontrol edebiliyorsunuz. Eğer sürekli telefona bakıp görev peşinde koşturamam diyorsanız da otomatik görev sistemi sayesinde pek uğraşmadan karakterinizin seviyesini yükseltebilirsiniz.

Silahlar ve Zırhlar

Unreal 4 oyun motorunun tüm nimetlerinden faydalanan Lineage 2: Revolution, oyunu oynarken sizi mest edecek güzellikte silah ve zırhlara sahip. C sınıfından başlayarak SR’ye kadar farklı derecelerde silah ve zırhlar, savaşta karakterinizin ne kadar güçlü olduğunu ortaya koyuyor. En iyi ve en etkili silah ve zırhlara sahip olmak için zindanlarda bir hayli vakit harcamanız gerekecek, şimdiden söylemesi.

Canavarlar

Oyunda tüm yaratıkları en az bir kere yenme takıntısı olanlar için harika bir özellik bu oyunda yer alıyor. Canavar Albümü sayesinde öldürdüğünüz yaratıkların özlerini bu albümün içerisinde toplayarak savaş gücünüzü yükseltme şansınız bulunuyor. İlk önce kolay gibi gelse de bu albümün tamamını doldurmak son derece zorlu bir serüven. Çünkü öldürmeniz gereken çok fazla düşman ve nadir yaratıklar bulunuyor. Bunları alt etmek için de iyi grup arkadaşlarına sahip olmak zorundasınız.

Klan Sistemi

Bu oyunda rahatça ilerleyebilmek için bir kalan dahil olmak gerekiyor. Klanın seviyesine göre 50 kişiye kadar çıkan arkadaşlarınızı bir araya getirebilir ve diğer klanlara karşı mücadele edebileceğiniz gibi Şato Kuşatması ve Kale Kuşatması’nda diğer klanlarla kalenin lordu unvanı için kapışabilirsiniz.

Rün Sistemi

Karakterinizin sahip olduğu savunma, saldırı, büyü kaçınması ve daha birçok değeri rün işleme sistemi sayesinde yükseltmeniz mümkün kılınmış. Rünleri işleyebilmek için farklı düzenlere sahip olan rün sayfalarıyla karşı karşıya geleceksiniz. Sayfaları tamamladıkça, karakterinizin özellikleri de kalıcı olarak yükselecek ve rakiplerinize karşı daha avantajlı bir konumda olacaksınız.

Oyunun Dünyası

Lineage 2: Revolution neredeyse sonsuz bir haritayı bizlere sünüyor ve dünya tarihiyle alakalı tam 18 farklı bölgeye bulunuyor, ancak çevre bölgeleri keşfederken çok dikkatli olmak gerekiyor. Her bir bölgede kara mistiklerden orklara çeşit çeşit tehlikelerle karşı karşıya kalıyoruz. Bu oyunu hala denemediyseniz oynamanızı tavsiye ederiz, oyun hakkında yardıma ihtiyacınız olursa sizler için hazırladığımız rehberleri kullanabilirsiniz.

Lineage 2: Revolution Rehberleri