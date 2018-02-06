Lineage 2: Revolution Mekanik Rehberi

Lineage 2: Revolution çıkış fragmanı ile bile MMORPG severleri etkilemeyi başarmıştı. Olağanüstü görsellere sahip olan oyun, oyun severler tarafından oynandıktan sonra da iyi not almayı başardı ve fragmanda vaat edilenleri kullanıcılarına sunmayı başardı.

Oyunda yeni bir kullanıcıysanız, oyun mekanik rehberimiz oyun hakkında fikir sahip olmanızı ve oyunda doğru adımlar atmanız konusunda sizlere yardımcı olacaktır.

Lineage 2: Revolution, karmaşık bölüm ve seviyeler içeren yarı açık dünya oyunu. Oyundaki tüm aşamalar macera, heyecan yaratan yaratıkları ve sizleri mücadele etmeye alıştıran fırsatlarla doldurulmuş. Oyun MMO türünden bir yapım olduğu için klanlar ve eşli oyunlara odaklanılmış. Eğer Aden evreninde tek başınıza yaşamak ve mücadele etmek isterseniz bu da mümkün kılınmış. Ancak bu şekilde oyun biraz daha sıkıcı ve zorlu olacaktır.

Oyun, manzara açısıyla ve ekranda yer alan birçok arayüz elementleriyle gösteriliyor. Oyuna başladığınızda birçok buton, anahtar ve kullanıcı arayüzü elementi göreceksiniz. Oyunun arayüzüyle alakalı en iyi şeylerden bir tanesi, kullanıcıyı yönlendirecek bilgilerin de veriliyor olması. Düşmanların can seviyesi, diğer kullanıcıların isimlerini ve sohbetteki kişi sayısını bile görmeniz mümkün kılınmış. Buna ek olarak ekranın sol alt kısmında kullandığınız cihazın şarj durumunu da görebiliyorsunuz.

Oyun, tamamen 3.kişi görüntüsü vermiyor olsa da genel ARPG prensiplerine uyuyor. Karakterinizin hep ekranın ortasında yer alıyor ve kamerayı sürekli elinizle düzeltmeniz gerekmiyor. Oyun sırasında 6 adet tuş ile ilgileneceğiniz için bu özellik oldukça önemli.

Arayüz kullanıcıyı biraz rahatsız edebilecek seviyede ancak rakip oyunların arayüzlerinden çok da farklı değil. Bir süre oyuna alıştıktan sonra arayüz de gözünüze güzel gelmeye başlıyor. Oyun yapımcıları arayüzü kişiselleştirebilmeniz için seçenekler de sunmuş.

Oyunda hangi ırk ve sınıfı tercih edeceğinize karar veremediyseniz buradan rehberimize göz atabilirsiniz.

Kontroller ve Çarpışma

Çarpışmalar hangi sınıfı tercih ettiğinize göre değişiyor. Örnek olarak kılıçlarla savaşıyorsanız, düşmanlarınıza daha yakın olmanız gerekir. Eğer yay ve ok kullanıyorsanız düşmanların yanlarına gitmenize gerek kalmaz. Oyunda en fazla beş adet yeteneğinizi kolay erişim butonlarına koyabilirsiniz.

Oyunun kontrolleri kabul edilebilir derecede kolay. Ekranın sol tarafında bulunan sanal kontrol çubuğu ile karakterinizi hareket ettirebilirsiniz. Ekranınızın sağındaysa ana saldırı butonu ve yetenekleriniz yer alır.

Lineage 2: Revolution klasik bir MMORPG yapımı. Oyunda maceralardan, kale savunmalarına birçok türden mücadeleye katılabiliyorsunuz. İlk baştaki eğitim maceralarının ardından bir klana dahil olup, oyununuzu grupça devam ettirebilirsiniz. Oyundaki kontroller, güzel efektler ve hikayeler oyunun içine sizi çekecek ve keyifli vakit geçirmenize fırsat verecek. Oyundaki sosyal etkinlikler sayesinde diğer oyuncularla canavar avına çıkabiliyorsunuz.

Oyunun en iyi ve kolaylaştırıcı özelliklerinden biri de maceraları otomatik olarak oynayabiliyor olmanız. Bu özellik en başta kulağa garip gelebilir fakat seviye atlamak istiyorsanız, oyunu oynamayı bıraktığınızda bile sizin yerinize savaşmaya devam edebilir. Otomatik ganimet toplama işleminin ardından, topladıklarınızı satabilir ve daha kaliteli eşyalar alabilirsiniz. Tek başınıza belirli bir aşamaya ulaştıktan sonra bir klana dahil olabilir ve daha güçlü daha büyük düşmanların peşine düşebilirsiniz.

Oyunda kule modu adında bir etkinlikte bulunuyor. Bu mod, kulenin her katında sizleri bir canavar ile yüzleştiriyor ve galip gelirseniz sizi ödüllendiriyor. Seviyeleri geçtikçe daha zor yaratıklar karşınıza çıkacak. Oyun yeni bir seviyeye geçmeden önce sizin ne kadar savaş gücüne ihtiyacınız olduğunu belirttiği için gücünüzün yetmediği seviyelere giriş yapmayarak, vakit kazanabilirsiniz.

Lineage 2: Revolution MMO tarzında bir oyun olduğundan klana katılmak, oyun içerisinde kimi istatistiklerin artmasına ve hızlı gelişmenize yarıyor. 10. Seviyeye gelen her oyuncu bir klana dahil olabilir veya kendi klanını kurabilir. Klanlara katılmak son derece basittir. Yalnızca halka açık bir klana katılma isteği yollamanız yeterli olacaktı. Eğer kendi klanınızı oluşturmak istiyorsanız 50,000 oyun parası harcamanız gerekecek.

Oyunda siz seviye atladıkça yeni zindanlara erişim sahibi olacaksınız. İlk başta girebileceğiniz zindanlar son derece kolay olacak ve günde bir defa zindan görevlerini deneme şansınız olacak. Ayrıca çeşitli akınlara da dahil olabilirsiniz.

Oyunda PvP modu da yer alıyor. Bu moda sayesinde yeteneklerinizi arenada deneyebilir ve oyundaki performansınızı test edebilirsiniz.

Ekipmanlar

RPG oyun mekaniklerine sahip olduğu için oyunda türlü türlü ganimet, zırh ve silah yer alıyor. Oyunda gövde, baş ve bacaklar için ayrı ayrı zırh parçalarına ihtiyacınız olacak. Bu silah ve zırhların oyundaki ilerleyişinizde büyük bir rol oynadığını da belirtelim.

Oyunda dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan bir tanesi de sahip olduğunuz çarpışma gücü. Seviyeniz yükseldikçe, yeni silahlar kullanmaya başladıkça veya silahlarınızı geliştirdikçe çarpışma gücünüz yükselecektir.

Ekipmanların konusunu açmışken, dikkat etmeniz gereken birkaç husus bulunuyor. Ekipmanlar C sınıfından SR sınıfına kadar 6 çeşitti. Materyallerinizi veya oyun parasını kullanarak silahlarınızı geliştirebilirsiniz.

Lineage 2: Revolution’da 3 farkl ıpara birimi yer alır. Bunların ilki Adena adındaki altındır. Buna ek olarak iki farklı çeşit elmas bulunur. Dükkanda uygulama içi satın alım gerçekleştirebiliyor olsanız da, oyun sizi para harcamaya zorlamıyor.

Oyun, elmaslarınızı harcayarak açabileceğiniz şans kutuları sunuyor. Oyuna kayıt yaptığınızda ve birkaç görev tamamladığınızda toplamda 1400 elmasınız olacak. Bu elmaslarla içerisinden 11 adet eşya çıkan büyük ekipman sandığı satın alabileceksiniz. Bu ekipmanlar farklı karakterlere aktarılamadığı için, doğru karakter seçimi yapmanız son derece önemli.

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