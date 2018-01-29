Netmarble Games tarafından mobil platforma için geliştirilen MMORPG türü bir oyun olan Lineage 2 Revolution kullanıcılara sunuldu. Lineage 2 mobil platform için çıkışı beklenen nadir oyunlardan birisiydi. Yaklaşık 1.2 GB boyutundaki oyun Google Play Store’da 89 MB olarak gözükse de oyunu açtığınızda 1.1 GB güncelleme yapmanız gerekiyor.

Oyundaki en iyi sınıf ve ırk kombinasyonunu yaratabilmek için ırklara, sınıflara ve 31. seviyeye eriştiğinizde açılan yeteneklere göz atacağız. Lineage 2 Revolution’da İnsan, Cüce , Kara Elf ve Elf olmak üzere 4 farklı ırk yer alıyor.

İnsanlar: Her sınıf için kullanılabilen, en dengeli ırk olan insanlar. Her sınıfa bir şekilde ayak uyduruyor.

Cüceler: Can ve savunma oranlarını kıyasladığımızda cücelerin savaşçı veya tank olarak kullanmak doğru bir seçim olacaktır.

Kara Elfler: Kritik vuruş yapma ve saldırı gücü yüksek olan bir ırk olan kara elfler, suikastçı veya kara büyücü olarak kullanılabilir.

Elfler: Hızlı ve çevik olmalarına ek olarak diğerlerinden daha fazla manaya sahip olan ırk. Suikastçı veya büyücü olmak için elf ırknı tercih edebilirsiniz.

Verdiğimiz örneklerin dışına çıkarak cüceler ile suikastçı, elfler ile de savaşçı olarak oynayabilirsiniz. Bütün MMORPG oyunlarında olduğu gibi PvP ortamlarında iş yeteneğinize ve eşyalarınızın kalitesine kalıyor. Bu yüzden ırk ve sınıf seçimine çok fazla kafa yormanıza gerek yok. Hangi karakterle oynamaktan daha çok zevk alacaksanız seçimlerinizi o şekilde yapmanızı tavsiye ederiz.

Oyunda yer alan sınıflar her ırk için özel olarak düzenlenmiş. Temelde 3 farklı sınıf bulunuyor, bunlar: Mistik, Casus ve Savaşçı olarak belirlenmiş. Bu üç sınıftan birini tercih ederek oyuna başlangıç yapılıyor, seviye 31’e ulaştığınızda bir alan daha seçerek karakterinizi özelleştirmeye devam ediyorsunuz. Oyun içinde tercih ettiğiniz silahlara göre o temel sınıfa ait olan alt sınıflar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Şimdi, her temel sınıfın sahip olduğu alt sınıflara göz atalım.

İnsan Irkı / Savaşçı Sınıfı

Savaş Beyi

Savaş beyi, yoğunlukla saldırıya odaklanmış özel bir savaşçı sınıfıdır. Hasar ve sersemletme odaklıdır. Mızrak ve çift kılıç kullanarak aşağıdaki yetenekleri kullanabilir.

Geniş savuruş: Tek seferde vurulan düşman sayısını ve saldırı hızını yükseltir. Zindanlara girdiğinizde bunun önemini anlayabileceksiniz.

Yıldırım fırtınası: Silahını zemine vurarak etrafındaki rakiplere hasar verir ve hasar alan rakipler sersemler.

Hüküm: Silahını savurması önündeki rakiplere alansal hasar verir ve onları yere düşürür.

Paladin

Savaşçı sınıfının içinde yer alan özelleştirilmiş bir alt sınıf olan Paladin, her açıdan bir tank olarak karşımızda. Sersemletme, kışkırtma gibi kitle kontrol yeteneklerine ek olarak diğer özellikleriyle savunmasını arttırabiliyor. Paladin sınıfında kılıç ve kalkan kullanarak aşağıdaki yetenekleri kullanabilirsiniz.

İntikam: Saldırganlara haykırarak kendisine saldırı yapmaları için rakibi kışkırtır ve etkisi altında kalan düşmanlar bir süre kontrol edilemez ve yetenek kullanamazlar.

Yere vurma: Zıplayıp yere vuruş gerçekleştirir ve bu alansal bir saldırı yaratır. Rakibi kışkırtıp, yere düşürür.

Haşmetli: Kısa sürede savunmayı yükseltip hasarın bir kısmını rakibe yansıtır.

İnsan Irkı / Casus Sınıfı

Define Avcısı

Hançerleri sayesinde hızlı ve ani hasarlar veren yetenekleriyle tam bir PvP alt sınıfı olan alt sınıfının yetenekleri aşağıdaki gibi belirlenmiş.

Geri adım: Bir düşmanın arkasına ışınların ve etrafındaki tüm rakipleri sersemletir.

Kum bulutu: Düz bir yol boyunca önündeki tüm rakiplere toprak atarak hasar verir. Etkilenen rakiplerin isabet oranları düşüş gösterir.

Hızlandır: Saldırı ve kaçınma hızını yükseltir.

Keskin göz

Ok ve yay ikilisini kullanarak menzili saldırılarla uzaktan rakiplere saldırabilen bir alt sınıftır.

Ok yağmuru: Yuvarlak bir alanda düşmanlarına devamlı hasar veren bir ok yağmur saldırısı gerçekleştirir.

Çoklu atış: Koni şeklinde bir alana rakiplerin içinden geçen oklar göndererek alansal hasar verir.

Sırtlan: Saldırı hasarı ve isabet oranını yükselterek, uzaktaki rakiplerine saldırır.

Keskin göz: Keskin göz aktif edildiğinde düşmanlar kritik vuruşlarla verilen hasar artış gösterir.

İnsan Irkı / Mistik Sınıfı

Ruhban

Farklı MMORPG oyunlarında da gördüğümüz şifacı sınıftır. Asa ile aşağıdaki yetenekleri kullanabilir.

Büyük iyileştirme: Grubunda bulunan arkadaşlarının ve kendi can, mana barlarını doldurur.

Ulvi ceza: Alan içerisinde yer alan düşmanlara hasar vererek, yere düşüren patlama saldırısı gerçekleştirir.

Elf Irkı / Savaşçı Sınıfı

Zarif Kılıç

Orta mesafeli saldırılarla rakiplerine hasar veren yetenekleri bulunan bir alt sınıftır. Son derece dengeli bir yetenek setine sahip, saldırı için Avcunun Şarkısı, mesafeli saldırılar için Sonik Ateşleyici ve Sonik Fırtına, savunma için Savaş Ritmi yeteneklerini kullanabilirsiniz. Aşağıda yer alan yetenekleri mızrak veya çift kılıç kuşanarak kullanabilirsiniz.

Sonik Fırtına: Kılıçlarını fırlatarak düşmanları yere düşürür ve onlara hasar verir.

Sonik Ateşleyici: Kılıçlarını fırlatarak rakibine uzaktan hasar verir ve onların hızını düşürür.

Avcının Şarkısı: Grubundaki üyelerinin ve kendinin kritik vurma şansını ve kritik vuruş hasarını yükseltir.

Savaş Ritmi: Grubundaki arkadaşlarının ve kendinin saldırı ve savunma özelliklerini yükseltir.

Işık Şövalyesi

Paladin sınıfının daha agresif hale getirilmiş versiyonu olarak özetleyebiliriz. Yeteneklerini kullanabilmeniz için kılıç kalkan kuşanmanız gerekiyor.

Eva’nın Lütfu: Alanın içinde bulunanlara hasar veren iyileşme oranlarını düşüren bir saldırı gerçekleştirir.

Mahkeme: Geniş bir savunma saldırısı yaparak önünde bulunan rakiplere alansal hasar verir ve kışkırtır.

Aegis Duruşu: Kısa süreliğine hasar almazsınız ve hızınız artar. Can seviyeniz azaldığında çatışmadan ayrılmak ve zaman kazanmak için güzel bir yetenektir.

Elf Irkı / Casus Sınıfı

Gümüş Kolcu

Ok ve yay kombinasyonuyla rakiplerinize yanaşmadan onlara hasar verebilirsiniz. Yüksek hasar ve uzak menzilden saldırıyor olmanın avantajıyla rakiplerinize üstünlük kurabilirsiniz.

Çift Geniş Atış: İçinden geçtiği rakiplerin savunmalarını düşüren ve hasar veren uzak mesafeli bir saldırı gerçekleştirir.

Ölümcül Atış: Yolladığı sivri okla önündeki düşmanlara hasar verir ve aynı zamanda sersemletir.

Çift Hızlı Adım: Saldırı hızını ve koşu hızını yükseltir.

Akıl Gözü: Kritik oranını arttırır.

Elf Irkı / Mistik Sınıfı

Bilgin

Takımına can vermesine ek olarak rakiplerin fazladan hasar almasını, bekleme sürelerini azaltan, savunmasını yükselten ve kitle konrolünü azaltan yeteneklere sahiptir.

Restorasyon: Kendini ve grubunu iyileştiren yetenek.

Kutsal Ateş: Düşmana hasar veren, düşmanın aldığı hasarı yükselten bir alev sütunu meydana getirir.

Savunma Takibi: Grubunun ve kendinin savunma özelliğini yükseltir.

Zihin Yenilenmesi: Grup üyelerini ve kendi yeteneklerinin bekleme sürelerini azaltır ve zayıflatmaları yok eder.

Buz Büyücüsü

Rakiplerine buz hasarı vermesine ek olarak onları sersemleten alt sınıftır.

Kar Fırtınası: Etrafında alansal hasara yol açan kar fırtınası meydana getirir. Etkisi altında kalan düşmanlar sersemler ve yavaşlar.

Buz Mızrağı: Önünde yer alan düşmanlara buzdan bir mızrak göndererek büyük hasar verir. Buna ek olarak onları yavaşlatır.

Kara Elf Irkı / Savaşçı Sınıfı

Kıvrak Kılıç

Kasırga Fırtınası: Dönerek etrafında bulunan rakiplere hasar verir.

Dönen Biçici: Dönerek etrafındaki rakiplere hasar vermesine ek olarak onları yere düşürür.

Öfke Dansı: Grubundaki üyelerin ve kendinin saldırı hızını yükseltir.

Savaşçı Dansı: Grup üyelerinin ve karakterin fiziksel saldırı hasarını yükseltir.

Shillien Şövalyesi

Zincir Yılanı: Uzakta yer alan düşmanları yakınına çeker, onları kışkırtır ve sersemletir.

Can Emme: Kılıcını savurarak önünde yer alan düşmanların canını çalan bir saldırı gerçekleştirir. Hasar alan rakiplerin savunma özellikleri azaları.

Mutlak Savunma: Kısa süre için karakterin savunması artar ve saldıranların koşu hızı düşer.

Kara Elf Irkı / Casus Sınıfı

Hayalet Kolcu

Ölümcül Karşılık ve Seri Atış yeteneklerini kullanarak saldırı mesafesi düşük, saldırı hasarı ve hızı yüksek bir karakter yapısına sahip olabilir.

Seri Atış: Saldırı mesafesini düşürür, saldırı hızını yükseltir.

Sersemletme Atışı: Hasar vermesine ek olarak rakibi sersemletir.

Ölümcül İğne: Düşmanları delip geçen ve yüksek hasar veren bir ok gönderir.

Ölümcül Karşılık: Bu yetenek aktifken karakter tamamen saldırıya odaklanır ve gücünde artış yaşanır.

Kara Katil

Jilet Yağmuru: Etrafında bulunan rakiplerine dönerek hasar verir, kanamaya ve sersemletmeye neden olur.

İğne: Önündeki bulunan rakiplere hasar verir. Hasar alan rakiplerin savunması düşer ve kanama hasarı almaya başlarlar.

Kara Elf Irkı / Mistik Sınıfı

Shillien Bilgini

Dostlarını iyileştirebilen ve ek etkiler sağlayan şifacı sınıfıdır. Yeteneklerini kullanmak için asa kuşanmak gerekir.

Kanlı Öfke: Etrafındakilere büyük hasarlar verir ve onları yavaşlatır. Etkilenen düşmanların güçlendirmeleri ortadan kalkar.

Yükseliş: Can değerinin belli bir seviyenin altına inmesi engellenir, can seviyesinde küçük bir yenilenme sağlanır.

Vampirik Dokunuş: Can çalarak grubundaki üyeleri iyileştiren saldırı, canı az dostlarını daha fazla iyileştirir.

Cüce Irkı / Savaşçı Sınıfı

Gözüpek

Mobilitesi sayesinde savaşların kaderini değiştirebilen bu cücenin yeteneklerini kullanmak için çift kılıç veya mızrak kullanmak gerekiyor.

Zıplama Saldırısı: Hedef konuma zıplayarak etrafındaki rakiplere hasar vermesine ek olarak onları yıkar ve etkilenen rakipler kısa süreliğine hareket edemezler.

Sinirli Cüce: Savunma değerinin yüksekliğine güvenerek saldırı odaklı bir hal alır.

Güçlü Eziş: Önünde yer alan düşmanlara büyük hasar veren saldırı yapar.

Muhafız

Deprem: Yere silahlarını vurarak etrafına zarar verir ve etkilenen rakipleri yere düşürür.

Saplama: Hasar verirken düşmanların verdiği hasarı düşüren ve etkilenen rakipleri kışkırtan bir alansal saldırı yeteneğidir.

Cüce Irkı / Casus Sınıfı

Savaş Kolcusu

Ok ve yay kuşanmış bir cüce olan bu sınıf, özellikle zindanlarda çok aktiftir.

Kaçınma Atışı: Geriye doğru 3 adım atar ve patlayarak hasar veren 3 ok gönderir.

Üçlü atış: Patlayan ateşli bir ok gönderir ve düşmanını geriye savurur.

Yağmacı

Rakiplerini öldürdükçe daha fazla altın kazanan tam bir cüce ruhlu karakterdir! Yeteneklerini kullanmak için hançer kullanmak gerekir.

Sonik Yıldız: Düşmanların arasında hızlı saldırılar gerçekleştirerek hasar verir. Etkilenen düşmanlar koşu hızlarını kaybeder ve kısa süre yetenek kullanamazlar.

Kılıç Hücumu: İleriye atılıp düşmanların savunmaların delip kritik vuruşlardan aldıkları hasarı arttırır.

Adena Arayışı: Savaşlardan daha fazla oyun için para birimi olan Adena, elde eder. Koşu hızı artar ve etki altında kalan düşmanlar zehirlenir.

Cüce Irkı / Mistik Sınıfı

Bilge

Defansif özelliklerle donatılmış olan bu karakter, kolayca öldürülemez. Yeteneklerini kullanabilmek için asa kuşanmak gerekir.

Ulvi Alkış: Yere vuruş gerçekleştirir ve onların sersemlemesini sağlar.

Büyük Zindelik: Grup üyelerinin ve kendinin maksimum sınırdaki canını yükseltir.

Ulvi Koruma: Grupta bulunan kişileri ve kendini iyileştirir. Buna ek olarak savunmayı da yükseltir.

Lineage 2 Revolution’da en iyi ırk/sınıf kombinasyonunu oluşturmak için gerekli bilgileri yukarıda görebilirsiniz ancak önemli olan sevdiğiniz karakterleri ve sınıfları seçmenizdir.