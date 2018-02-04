Bu yazımızda sizler için hazırladığımız Lineage 2: Revolution rehberinde, oyunda 15-31 seviyeleri arasında nelere önem vermeniz gerektiğini belirteceğiz.

İlk olarak oyunda önemli bir seviyeye gelebilmek için ana görevleri takip etmek zorundasınız. Çünkü oyunun başındaki görevlerinden aşırı EXP toplayamasanız da ilerleyen seviyelerde kullanmanız gerekecek olan zindan ve elit zindan görevlerinin açılmasını sağlamış olacaksınız. 15. Seviyeye kadar ana görevleri takip ederek gelmelisiniz. Bu seviyedeyken henüz oyunun başında olduğunuzu aklınızdan çıkarmayın.

Oyunu biraz oynadıysanız fark etmişsinizdir ki, Lineage 2: Revolution diğer mobil oyunlara kıyas yapıldığında ödül sistemine dayalı bir oyun olarak karşımızda. Oyunu açık tutmanız bile size ödül kazandırabiliyor. Günlük, haftalık görevlerle fazladan EXP ve Adena kazanma şansınız bulunuyor. Bahsi geçen görevleri her gün yapmayı ihmal etmeyin. Bu günlük görevler genel olarak harita üzerinde yer alan kurtlar, orklar, geyikler ve örümcekler gibi yaratıkların ortadan kaldırılması üzerine kurulmuş. Bu görevleri otomatik yönlendirme ile karakterinize bırakabilirsiniz. Sizler de bu esnada dünyada gelişen diğer olayları takip edebilirsiniz. Karakteriniz görevleri tamamlamaya çalışırken canı ve manası azalacak ve otomatik olarak iksirleri kullanacaktır. Bunun karakterinizin hayatta kalması için önemli olduğunu unutmayın ve otomatik iksir kullanımlarını çok alt seviyelere çekmeyin.

Görevlerden ve yaratıklardan topladığınız Adena ve elmasları hemen yüksek seviye silahları almak için harcamayın. Düşük seviyelerde oyundan keyif almak için S kategorisinden silahlara ihtiyaç duymayacaksınız. Özellikle oyunun başlarında hızlıca kazandığınız kırmızı elmaslar ile 10 adet yüksek seviyeli ekipman veren kutulardan almanızı tavsiye ederiz.

Kutudan çıkacak olan eşyalar sayesinde güçlü bir seviyeye ulaşacaksınız ve bu da size 31.seviyeye gelene kadar yeterli CP değerini kazandıracak. Düşük seviyelerde topladığınız Adena’lar son derece kıymetli, bu yüzden görevleri zamanınızı vererek otomatik bir şekilde bitirmeniz veya kendiniz yapmanızı öneriyoruz. Bahsettiğimiz önerilere dikkat ederseniz hızlı bir şekilde seviye atlayacak ve topladığınız ödüllerle çantanızı dolduracaksınız. Çantanızda yer alan eşyaları mümkün oldukça seviye atlattırın. Gözünüze kötü gelen C sınıfı ekipmanlardan çok değerli eşyalar elde edebilirsiniz. Unutmayın, 30. Seviyeye gelen her ekipman aynı türden bir ekipmanla birleşerek üst sınıf bir eşyaya dönüşüyor. Biriktirdiğiniz Adena’ları gerekli duyduğunuz eşyaların yükseltilmesi için elinizde tutun.

Bulunduğunuz seviyede artık bir klana dahil olmak istiyor olabilirsiniz. Kendi klanınızı kurmak yerine hazır bir klana dahil olmanızı öneririz. Klan sahibi olan kişilerin oyuna hakim olması gerekiyor, var olan bir klana dahil olduktan sonra sosyal aktivite alanındaki görevlerin bazılarını tamamlamış olacaksınız. Klanınızla lobi oluşturup, ziyafetlere katılabilirsiniz. Ziyafetler sırasında ne kadar fazla kişi partinizdeyse o kadar çok ödül sahibi olursunuz.

Oyunun sunduğu çeşitlilikten daha önceki yazılarımızda da bahsetmiştik. Görevler dışında kendinizi geliştirmek için birçok seçenek bulunuyor, şimdi arena ve zindanlar hakkında konuşacağız.

Arenaya günde beş defa katılabiliyorsunuz. Bu etkinlikte otomatik olarak savaşabildiğiniz gibi kendiniz de mücadelenizi gerçekleştirebilirsiniz. Arenada önemli unsurlardan biri kendi denginizde CP’ye sahip bir rakip seçip, onunla savaşmanızdır. Sizden daha güçlü rakiplere mağlup olabilirsiniz ancak arenada kaybetseniz bile ödül kazanabilirsiniz. Arenada ne kadar çok savaşa katılırsanız o kadar çok onur puanı kazanırsınız. Onur sıralamasında da yükselmek size kalıcı bonuslar verecektir.

Bir mobil oyuna göre son derece kompleks olan oyunda, arena dışında kendinizi geliştirebileceğiniz yerlerde bulunuyor. Bunlardan biri de zindanlar, Arsızlık Kalesi’nin katlarını biraz zorluk çekerek tırmanmaya çalışabilirsiniz. CP değerinize göre karşınıza çıkacak olan yenmeniz size yüksek miktarda rün fragmanı verecektir. Bu fragmanlarla rün sayfanız üzerinden karakterinizi geliştirmenizi öneririz. Burada kazandığınız özellikler karakterinizde kalıcı olacaktır.

Yeteneklerinizi de geliştirmeyi ihmal etmeyin, yalnızca en çok kullandığınız yeteneği yükseltmeniz bu seviyelerde yeterli gelecektir.

Günlük zindan görevlerinde, oyun dünyasında yer alan efsanevi yaratıklarla karşı karşıya geldiğiniz görevler oyunda önemli bir etkiye sahip. Günlük zindanda kazanabileceğiniz eşyalar ile silahlarınızı güçlendirebiliyorsunuz. Savunma ve saldırı gücünüzü yükseltebilecek olan bu eşyaları kaçırmamak için oyuna her gün giriş yapmanız gerekiyor.

Rehberimizi yeni başlangıç seviyesi ve orta seviyelerde olan kullanıcılar için hazırlamamızın bir nedeni bulunuyor. Bu ise 1-31 seviye arasındaki kullanıcıların oyunun temel mekanizmasını tam olarak çözmüş olmamaları. Düşük seviyelerdeyken oyun daha çok siz ve dünya arasında geçiyor olsa da oyun ilerleyen seviyelerde oyuncuları da karşı karşıya getiriyor. Eğer bahsettiğimiz seviyeleri doğru bir şekilde geçebilirseniz oyunun ilerleyen seviyesinde oldukça güçlü olabilirsiniz.

Oyunun en değerli para birimi mavi elmaslar, kazandığınız tüm mavi elmasları saklamaya çalışın. İlk başlarda fazlaca para kazanıyor gibi gözükseniz de eşyalarınıza seviye atlatırken paranız hızlıca tükeniyor. Mavi elmas gibi oyunun temel para birimi de ilerleyen süreçte size çok yardımcı oluyor. Bu yüzde başlangıç ve orta düzeyde ne Adena’yı ne de mavi elmasları çar çur etmeyin.

Bir sonraki Lineage 2: Revolution rehberimize kadar oyunda gelişmeye ve keyifli bir deneyim yaşamaya devam edin! İlerleyen günlerde rehber serimiz kaldığı yerden devam edecek.