Android işletim sisteminin açık kaynak kodlu olmasından yola çıkarak hazırlanan 3.parti işletim sistemleri devam ediyor. Bu alanda en çok ilgi çeken işletim sistemlerinden birisi de LineageOS olarak biliniyor. Sürekli olarak güncellenen ve yeni sürümlerle zenginleştirilen işletim sisteminin son olarak ise LineageOS 15.1 sürümü yayınlandı.

Açık kaynak kodlu ve standart Android sürümlerine göre çok daha özgür olan işletim sisteminin detaylarına geçelim. Öyle ki kullanıcıların şu an için en merak ettikleri konuların başında LineageOS 15.1 sürümünün desteklediği cihazlar ve bu sürümün özellikleri geliyor.

LineageOS 15.1 Hangi Cihazlarda Kullanılacak?

Öncelikle yeni serinin özelliklerinden biraz bahsetmek gerekiyor. LineageOS 15.1 baştan tema özelleştirmeleri ile karşımıza çıkıyor. Tüm sisteminize istediğiniz herhangi bir rengi ayarlayarak telefonunuzu kullanabiliyorsunuz. Android 8.1 tabanlı olduğu için birçok dış tema ve ikon paketleri de desteklenmekte. İkon paketi desteğinin bu konuda çok önemli olduğunu söylemek gerekiyor.

Daha önce açık kaynak kodlu bir işletim sistemi olsa da herhangi bir ikon paketinin sunulmamış olması, LineageOS serilerinin geri planda kalmasına neden olmuştu. Bunun dışında kamera uygulamasında da iyileştirmeler yapılmış durumda. Kamera uygulamasına direk olarak barkod okuyucunun eklenmiş olması bu yeniliklerden sadece bir tanesi.

İkon paketleri desteği, kamera iyileştirmeleri, genel sürüm iyileştirmeleri, genel düzenlemeler, tema ile renk değişimi, Android 8.1 yenilikleri gibi artılarla beraber gelen LineageOS 15.1, destek konusunda da yavaş yavaş yelpazesini genişletmeye başlamış durumda. Öyle ki işletim sisteminin sadece 1-2 ürün desteği sunulurken, şimdi akıllı telefon sayılarının artırıldığını görmekteyiz. Bu desteğin daha da artacağı belirtiliyor. Şu an için sunulan modeller ise şöyle;