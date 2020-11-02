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Linux Lite 5.2 Yayınlandı – İşte Yenilikler

Bugüne kadarki en zengin özelliklere sahip Linux Lite'ın 5.2 kararlı sürümü artık yayınlandı. XFCE arayüzünün bulunduğu sistemde, yeni özelleştirmeler ile daha kullanıcı dostu bir deneyim elde etmek mümkün...

Muhammed Arslan

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Linux Lite 5.2 Yayınlandı - İşte Yenilikler

22 Eylül’de, Linux Lite 5.2 beta sürümü yayınlandı. Kullanıcılar test ederek, sorunları bildirdi. Son olarak Linux Lite’ın yaratıcısı Jerry Bezencon, 31 Ekim’de Lite 5.2’nin son sürümünü yayınladı ve şu anda hali hazır indirip kullanmanız mümkün.

Peki yeni Lite sürümünün öne çıkan özelliği nedir diye soracak olursanız, bugüne kadarki en zengin özellikli, eksiksiz Linux Lite sürümüdür cevabını alırsınız. Çünkü ülkemizde yaygın olmasa da birçok insanın severek kullandığı bir sürüm olarak ön plana çıkmayı başardı.

Lite 5.2, Ubuntu 20.04.1 LTS ve Linux Kernel 5.4’e dayanmaktadır. Bu dağıtımı özel kılan şey, eski donanımlarla çalışabilme yeteneğidir. Özelleştirilmiş bir Xfce masaüstü ortamıyla birlikte gelir. Xfce ise KDE görselleştirmesi ile karşılaştırıldığında daha esnek bir arayüz sağlıyor.

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Linux Lite 5.2 ile Gelen Yenilikler

  1. Kullanıcılar artık ayarlardan Güvenlik Duvarını yönetebilir.
Linux Lite 5.2 Yayınlandı - İşte Yenilikler
  1. Daha kullanışlı Lite Witget seçenekleri
Linux Lite 5.2 Yayınlandı - İşte Yenilikler

Kullanıcılar artık hepsi bir arada ayar yöneticisi uygulamasından bir Lite Widget ekleyebilir. Bilmeyenler için Lite Widget, Sistem Bilgileri ve Pil seviyesi gibi sistem istatistiklerini gösteren masaüstü araçlarıdır.

  1. Grub Menü Özelleştirmleri
Linux Lite 5.2 Yayınlandı - İşte Yenilikler

Grub menü görüntüsü artık daha şeffaftır ve daha fazla renk, ikili önyükleme sırasında daha net açılış ekranları getiriyor.

  1. Yeni Ekran koruyucuları, 9 yeni Duvar Kağıdı, Zoom, Microsoft Teams ve SimpleScreenRecorder gibi uygulamalar da Lite Software’e eklendi.
  2. Adobe Flash desteği ve kullanımdan kaldırılmış GTK2 yazılımı ve bloat’ı azaltmak için temalardan kaldırıldı.
  3. Artık yeni simge seti olarak Paparius ve arayüzün varsayılan yazı tipi olarak Google’ın Roboto fontu eklendi.

Linux Lite 5.2 Nasıl Kurulur?

Linux Lite 5.2 ISO dosyasını resmi sayfasından indirebilirsiniz. Önerilen minimum sistem gereksinimleri aşağıda verilmiştir.

  • İşlemci: 1GHz İşlemci
  • RAM: 768 MB
  • Boş Disk Alanı: 8GB veya üstü
  • Bağlantı Noktaları: ISO görüntüsünü flaşlamak için bir USB bağlantı noktası veya DVD sürücüsü gerekiyor

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İpucu

Linux Lite 5.2 Yayınlandı – İşte Yenilikler

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