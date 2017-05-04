Little Nightmares Sistem Gereksinimleri

Little Nightmares oyunu minimum ve ideal sistem gereksinimleri açıklandı. Bu başlıkta hem oyun konusu hem de ideal sistem gereksinimlerini anlatıyoruz.
Oyun Konusu: Little Nightmares, canavarlarla dolu bir labirentte sıkışıp kaçmak isteyen genç bir kıza sahiptir. Ona bunu yapmasına yardımcı olmak senin görevin olacak. Bu, her ikisinin de bol olması gerçeğinden dolayı, “gerilim-macera” olarak adlandırılan bir tür. Sinir bozucu bir ‘Dollhouse Perspektifi’, dokunmatik kontroller ve yumuşak, karanlık merkezleri olan karakterlerle birleştiği Little Nightmares elinizi sürer ve en kötü anda geride bırakır!