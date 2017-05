Little Nightmares Sistem Gereksinimleri

Little Nightmares oyunu minimum ve ideal sistem gereksinimleri açıklandı. Bu başlıkta hem oyun konusu hem de ideal sistem gereksinimlerini anlatıyoruz.

Oyun Konusu: Little Nightmares, canavarlarla dolu bir labirentte sıkışıp kaçmak isteyen genç bir kıza sahiptir. Ona bunu yapmasına yardımcı olmak senin görevin olacak. Bu, her ikisinin de bol olması gerçeğinden dolayı, “gerilim-macera” olarak adlandırılan bir tür. Sinir bozucu bir ‘Dollhouse Perspektifi’, dokunmatik kontroller ve yumuşak, karanlık merkezleri olan karakterlerle birleştiği Little Nightmares elinizi sürer ve en kötü anda geride bırakır!

Little Nightmares Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Core i3-2115C 2.0GHz ya da Athlon II X3 460

Ekran Kartı: GeForce GTX 480 ya da ATI Radeon R7 265

Ram: 6 GB

İşletim Sistemi: Windows 7, 64 Bit

Direct X: 11

Gereken Boş Disk Alanı: 10 GB

Little Nightmares İdeal Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Core i7-860S Quad 2.53GHz ya da FX-6200

Ekran Kartı: GeForce GTX 660 ya da Radeon HD 6970

Ram: 8 GB

İşletim Sistemi: Win 7 64

Direct X: 11

Gereken Boş Disk Alanı: 10 GB

Little Nightmares Trailer (Video)