Microsoft‘un Ignite 2016 konferansında Logitech, “İş için Skype toplantılarında devrim yaratmayı” amaçlayan SmartDock ürününü tanıttı. 2017’deki aynı konferansta firma, kablo yönetimini kolaylaştıran yeni, isim verilmemiş bir aksesuar gösterdi. Bu aksesuar nihayetinde ortaya çıktı ve buna SmartDock Flex deniyor.

Logitech geçen yıl Ignite’da işletmelerin mevcut kabloları hantal ve yönetilmesi zor bulduğunu söyledi. Aslında, kalın ve hantal ve Flex bunu değiştirmeyi hedefliyor.

SmartDock’un altına tutturulduğunda, Flex’in çıkardığı iki kablo var: (yukarıda görüldüğü gibi) HDMI ve CAT6. Logitech, bu CAT6 kablosuyla ses, video, veri ve güç çalıştırabileceğinizi söylüyor.

Sonra bu, bir monitörün arkasına sığabilen bir kutuya bağlanıyor.

Kutunun üzerinde iki HDMI girişi mevcut olsa da, Flex’in ek HDMI’sının nedeni, toplantıya katılan bir kullanıcının kolayca bir dizüstü bilgisayarı veya başka bir aygıtı takabilmesi. Yerel projeksiyon ve katılım için geçiş sağlayan “oda kamerası, hoparlör ve ekranın Cisco WebEx, Zoom, BlueJeans ve çoğu toplantı veya web semineri servisiyle kullanılabilmesini” sağlar.

Logitech’in Surface Pro destekli SmartDock için aksesuar 799 dolarla sunulacak ve Mart ayında satışa sunulması bekleniyor.