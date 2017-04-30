Logitech Universal Folio Klavyeli Kılıf Özellikleri

Genellikle oyun aksesuarları için yayınladığı ürünlerle adından söz ettiren markalardan biri olan Logitech, oyun aksesuarları bir yana dursun bunun dışında bilgisayar çevre birimleriyle de epey bir dikkat çekiyor. Son olarak tablet serileri için yeni bir ürün yayınlayan marka bu kez çok amaçlı olan klavyeli kılıflarını öne çıkardı. Logitech Universal Folio adı verilen yeni seri tablet kılıflarının ne kadar ilgi çektiği ise hem forumlara hem Logitech sayfalarına gelen mesajlara yansıdı. Hemen yeni seri tablet kılıflarının özelliklerinden bahsedelim.

Logitech Universal Folio Çok Amaçlı Kullanım Sunuyor

Yeni kılıfların en büyük özelliği tabletleri tam olarak bilgisayara çeviriyor olması. Tabletlerin eksik kalan özelliklerinden biri olarak gösterilen klavye kısmının tamamlanmasını sağlayan Logitech Universal Folio katlanabilir bir stant özelliğinde geliyor. Alt yüzeyde kullanımı ergonomik özel bir klavyeyle beraber gelen serinin tablet bağlantısıyla beraber tabletlerde fiziksel klavye kullanılabiliyor.

Tamamen fiziksel klavye uyumlu olan hale gele tablet üzerinde klavye kullanımı yapılabildiği gibi bunun dışında tabletler üzerinde multimedya tuşlarını da kullanabiliyorsunuz. Logitech Universal Folio modelinin kullanıcılara sadece klavye özelliğini de sunmadığını eklemek gerekiyor. Bunun dışında ürünün şık bir kılıf olarak da değerlendirilebildiği belirtiliyor.

Logitech Universal Folio Kılıf Özellikleri

Sadece klavye bölümü kullanılmayan ürünün bunun dışında kılıf özelliklerini de kullanabiliyorsunuz. Kılıf kısmında ise ekstra mini detaylar dikkat çekiyor. Öncelikle Logitech Universal Folio serisi üzerinde yer alan ve tabletlerin yerleştirileceği bölüm olarak gösterilen deri kısım tam anlamıyla bir kılıf olarak kullanılmakta. İkiye katlanabilir kılıf modeli olarak kullanılmasını sağlayan bu özelliği sayesinde kapak kısmına yerleştirilen tabletler bilgisayar rahatlığında kullanılmasının yanında taşıma sorunu da ortadan kalkmış oluyor.

Tabletler için başarılı kılıf modellerinden biri olacağına kesin gözü ile bakılan Logitech Folio modelinin diğer bir ayrıcalığı ise tableti sabitlemek için kullanılan özel çerçeve aparatları. Bu aparatlar sayesinde kullanıcıların tabletleri sabitlemesi ve tablet boyutuna göre de kılıfı ayarlaması sağlanmış. Özellikle 9 ile 10 inç boyutuna sahip olan tablet modelleri için çok kullanışlı olacak olan çerçevelerin kullanımı için sadece çerçeve ayaklarından yararlanmak ise yeterli oluyor.

Logitech Universal Folio Pil Süresi ve Kullanım

Üzerinde bulunan klavyeleri tamamen kablosuz olarak çalışan Logitech Universal Folio kılıflarının klavye kısmında kullandığı teknoloji takdir kazanıyor. Stylus kalem kullanımı için destek veren Logitech Universal Folio kılıflarının pil kullanımı için sunduğu süre ise tam olarak 24 ay. 24 ay gibi bir süre boyunca pillerin sorunsuz bir şekilde kullanılmasını sağlayan ise standart pil teknolojisi yerine düğme pil sistemlerinin kullanılması.

Bu sayede pil kullanım süresi çok daha uzun tutulabilmiş durumda. Yine de pil kullanım süresinin 24 ay gibi bir süre olduğu kullanıma göre değişebilmekte. Tabletle bağlantı kurulması için Logitech Folio klavyelerinin Bluetooth teknolojisini kullanmasının yanı sıra ayarlanabilir stant kullanımı da epey bir ilgi çekmekte.

Logitech Universal Folio Satış Fiyatı

Hem malzeme kalitesi hem de teknik donanım konusunda piyasadaki ürünlere göre çok daha yüksek bir kalite değerine sahip olan Logitech Universal Folio modelinin fiyatı konusunda da belli başlı açıklamalar yapılmış durumda. Versiyonlara ya da boyutlara göre değişim gösterir mi bilinmez ama Logitech Universal Folio modeli için açıklanan ilk satış fiyatı 78 dolar olarak belirlenmiş. Bu rakamın üzerine çıkış yapabilecek modeller de sunulması muhtemel. Özellikle boyut farklarında fiyat değişimi söz konusu olabilir.