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Logitech, Yeni Oyun Bilgisayarı Aksesuarlarını Tanıttı!

Logitech, yeni aksesuarlarını bugün görücüye çıkardı. Klavye, mouse ve mousepadden oluşan bileşenlere yakından bir göz atalım.

Ayşen Sıla

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Logitech dış

Logitech, kablosuz özelliğe daha fazla dikkat ederek aksesuarlarını ve cihazlarını geliştirmeye devam ediyor. Şirket kısa süre önce kablosuz bir oyun masaüstü oluşturmak için birleştirilebilen üç yeni bilgisayar aksesuarı piyasaya sürdü. Ürünler arasında G613 kablosuz mekanik klavye, G603 kablosuz mouse ve G840 ultra geniş mousepad bulunuyor.

G603 Kablosuz Mouse, en gelişmiş oyun algılama çözümü olarak bilinen yeni nesil Hero optik sensörleri kullanıyor. Güçlü olan noktası, 1 ms’lik bir rapor hızı ve 200 ile 12000 arasında sıfır yumuşak bir DPI ayarı sağlayabilmesinden geliyor.

Logitech ic1

G603 ayrıca altı programlanabilir düğme ile birlikte geliyor ve ultra hızlı Lightspeed kablosuz alıcı özelliğine sahip. Mouse, Bluetooth bağlantısını da destekliyor.

Mouse, Hi modunda (1 ms rapor hızı) 500 saate kadar oyun oynamaya dayanabilen iki AA pille çalışıyor. Pil ömrünün Lo modunda 18 aya kadar dayandığı söyleniyor (8 ms rapor hızı).

Logitech G613 kablosuz mekanik oyun klavyesi, aynı Lightspeed kablosuz alıcıya sahip. Ayrıca Bluetooth bağlantısı ile birlikte geliyor. Klavyenin sol tarafında 6 adet programlanabilir G tuşu bulunuyor.

Logitech ic1

Klavye mekanik anahtarları, Logitech’in standart mekanik anahtarlardan %25 daha hızlı ve %40 daha dayanıklı olduğunu iddia ettiği ROMER-G anahtarlarını kullanıyor. Klavyede bunun yerine yerleşik bir pil yok, 18 aya kadar raf ömrü olan iki AA pil ile çalışıyor. Ürünlerin fiyatları henüz bilinmiyor.

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KaynakSeogoog

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