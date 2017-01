LOL Nickleri İsimleri

LOL için kullanılabilir en iyi nick ve isimler;

Birbirinden güzel LOL Nickleri karşınızda; Bir oyun platformunda hesap veya karakter oluştururken sizi en çok zorlayan şeylerden bir tanesi olabilir isim, nick konusu. Öyle ki LOL gibi oldukça büyük bir platformda, kullanılmayan nick name bulmak oldukça zor. Bu yazımızda sizlere League of Legends için kullanılabilir nick name, isimler paylaşacağız. Listeyi de hem sizlerden gelenler hem de bizim önerilimiz ile sürekli güncel tutacağız.

Bu karakter isimlerini LOL platformunda kullanabileceğiniz gibi diğer online oyun platformlarında da kullanabilirsiniz. Sizlere farklı kullanıcı adları sunacağız, içlerinden ilginizi çeken nickleri, isimleri seçerek kullanabilirsiniz.

Birbirinden farklı ve yaratıcı isimlere yer verdiğimiz konuda sizlerin önerilerine de ihtiyacımız var. League of Legends oyunu hakkında detaylı bilgilere de cepkolik.com üzerinden ulaşmanız mümkün. Oyun hileleri, ipuçları, bilmedikleriniz ya da her konuda soru/cevap alanını ya da yorum bölümünü kullanarak sorularınızı bizlere ve cepkolik kullanıcılarına iletebilirsiniz.

Sizlerin de önerileri olursa yorum alanını kullanarak diğer oyun severler ile paylaşabilirsiniz. Siz de oyun isimleri için katkıda bulunabilir, önerilerinizi paylaşabilirsiniz.

LOL isimleri/nickleri

Sojust

Highgarden

Formenos

Babs

Tekken

Twocry

Kai

NightyNighty

Phobia

Salem

Fivefirst

Revenge

Patates

Trapface

Turşu

OldSchool

RedBand

Yeis

Stupid

Boysandbirds

Fenkai

Senjukza

Pestil

Dash

Zen

RakipUs

ice

Mars

Simplegame

HardRock

Amazon

Guugle

Dailymagic

LasTRomaNce

UnKNowNLoVe

SuRPriSeLoVe

EteRNaLLoVe

EnDLeSSLoVe

LasTSHoT

ReCenTFigHTeRS

FinaLBaTTLe

EquesTRiaNWaRRioRS

FataLsToKE

RicHWaRRioR

PoWerFuLAndRicH

FrEEPoWerFuL

OxyGeN

aLoNeAnqeL

aLoNeDarK

GameKinq

DarKDayS

FairyTale

LegendArrow

MythArrow

EldrithcArrow

GoldenArrow

TeaMStaR

GameMasTeR

BraveHeart

SwindLer

Falcon

StorMAnqeL

DarkGuardian

AdrenaLiN

BonezCrusher

SLauGHTeR

HeLLFoRCe

LastBoWeR

ImmorTaLTurK

WilDClawZ

EaglePaW

ACIT

StarDusT

YouLoST

TeaMMasteR

Dizzy

Nemesis

MoonWaLker

Okeanos

Thanatos

Realwest

Woodpecker

Amphitrite

Nyks

SorryForDeadYou

QuaLityDamage

SLauGHTeR

InFlames

MorbidAngel

SepuLtura

Soulfly

SLayer

IcedEarth

DreamSoLdier

TestaMent

DistuRbed

DieAnotherDay

JustWatch

ProofStriker

ExpertMurderer

Fight4Freedom

MassiveStroke

MortalResistance

DefendYourSeLf

Judge2WorLd

MindLessRookie

Rookie

BLindGuardiaN

NightWish

TearsFears

LightOfGod

GeneraLSmoker

Prisoners

Creative

Creature

TheOrder

RuLing

IrResistibLe

WatchAndLearn

WhoisPowerful

ShutItDown

NothingMan

PurposeLess

CreationEpic

ImaginePerest

StingingStrokes

UnconscionabLe

Eirene

Thetis

Okeanos

Nemesis

Poine

Thanatos

TheDifference

MortalDance

LastWorld

Literary

UnInvited

Ready2Die

ExcellentJob

SaviorAngel

YoungCrew

FightForHonor

Victory

TutoriaLs

PoleStar

Guiding

GameMafia

SiLentDeath

4Justice

SunSet

SpecialForces

StrongUnion

StrongHold

DreamTheater

Insomnia

ManiacsArmy

LeadSoldiers

NameLessWarrior

Xecutioner

TheArk

Arawn

NoThing2Lose

Lykia

YouAreMyCure

LiveYourLife

Dream

CrawL

YouAreMyDesTiny

DePiedra

TheNightMare

ChromeSitar

4EverDebora

YouNeverKnow

MyLittleKnight

AmIMad

MorbidAngel

SepuLtura

Soulfly

SLayer

IcedEarth

DreamSoLdier

DistuRbed :

DieAnotherDay

JustWatch

ProofStriker

ExpertMurderer

Fight4Freedom

MassiveStroke

MortalResistance

DefendYourSeLf

Judge2WorLd

MindLessRookie

BLindGuardiaN

NightWish

TearsFears

LightOfGod

Prisoners

Creative

Creature

RuLing

IrResistibLe

PurposeLess

CreationEpic

ImaginePerest

StingingStrokes

UnconscionabLe

Eirene

Thetis

Okeanos

Nemesis

Poine

Thanatos

TheDifference

MortalDance

LastWorld

UnInvited

Ready2Die

ExcellentJob

SaviorAngel

YoungCrew

FightForHonor

Victory

TutoriaLs

PoleStar

Guiding

SiLentDeath

4Justice

SunSet

SpecialForces

StrongUnion

StrongHold

DreamTheater

Insomnia

ManiacsArmy

Bu konu son olarak 09 Eylül 2016 tarihinde güncellendi.