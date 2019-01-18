Lol Skin Hilesi

League of Legend yani LoL, dünyanın en geniş oyuncu kitlesine sahip, genel anlamıyla bir platform. Bu kadar geniş bir kitleye hitap etmek için çok katı kuralları olan Riot tarafından geliştirilmiş bir şaheser diyebilir. Tabiki ki hile kullanmayı herkes ister, ama emeklerinizin bir şekilde çöpe gitmesini istemezsiniz.

Sizlere burada öncelikle ücretsiz olarak nasıl kostümler elde edebilirsiniz, onların bir rehberini anlatacağınız. Denemekten zarar gelmez diyorsanız, her bir adımı deneyerek yeni skinler elde etmeniz garantidir. Unutmamak gerekir ki bu bir hile değil, sadece skin yani kostüm kazanmak için takip edilen bir yoldur.

Şampiyonlarla birlikte ücretsiz olarak alınabilecek çeşitli skinler – kostümler var. Ancak bunlara sahip olmanız için belirli eylemleri yapmanız gerekiyor. Örneğin bir Twitter takipçisi olmak veya bir arkadaşınıza tavsiye ederek belirli sayıda arkadaş getirmeniz, sadece bir tanesidir. Bu kılavuzda, ücretsiz LoL kostümlerini nasıl alınacağınızı açıklayacağız.

Riot Kızı Tristana için Ücretsiz Kostüm Kodu Nasıl Alınır?

Mevcut olan ilk ücretsiz skin – kostüm Riot Kızı Tristana aittir. 2015 yılında gelen bir güncelleme ile ilk defa eklenen bu karakter, oldukça güzel bir görünüme sahip oldu. Riot Kızı Tristana için ücretsiz skin almak için tek yapmanız gereken, LoL resmi Facebook sayfasını beğenmek.

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Ücretsiz Riot Kızı Tristana Skini Almak

Ücretsiz Riot Kızı Tristana skini elde etmek ve ücretsiz Tristana şampiyonu olmak için (hala hala kilidini açmadıysan), Facebook’ta kupon kampanyası aracılığıyla bunu elde edebilirsiniz. Sadece resmi Riot Oyunları sayfasında ki “Beğen” Tuşuna basmanız yeterlidir.

1- LoL’ün Türkiye Facebook sitesine girin. Buradan Ulaşabilirsiniz.

2- Beğen tuşuna bas.

3- Kullanıcı adınızı girin.

4- “Get Riot Tristana Girl” tuşuna basın.

5- İşlem Tamam

Ücresiz Dehşet Şovelyesi Garen Kostümü Nasıl Alınır?

Garen, LoL’daki en basit mekaniklerden biriyle şampiyondur. Bu yüzden bu şampiyona ücretsiz bir dehşet kostümü almak şaşırtıcı değil! Bu da oldukça basittir.

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Dehşet Şovelyesi Garen Skinini Ücretsiz Alma

Ücretsiz Dreadknight Garen skini almak ve ücretsiz Garen şampiyonu olmak için (hala onun kilidini açmadıysan), LoL Twitter hesabının takipçisi olmalısın. Bağlantıya girin ve ardından “Get Garen ve Dreadknight Skin” ni tıklayın. Bu Garen skinini nasıl elde edileceğinize ilişkin detaylar aşağıdadır.

1- Türkiye: http://woobox.com/5vbk2t adresine girin.

2- Twitter hesabına abone olun veya yukarıdaki sayfalardaki talimatları izleyin.

3- “Garen ve Dreadknight Skinl” düğmesine basın.

4- Bitti.

Ücretsiz Zincirsiz Alistar Kostümü Nasıl Alınır?

Alistar eğlenceli ve agresif bir destek şampiyonudur. Diğerlerine ek olarak ayrıca şampiyon olan Alistar için de ücretsiz bir skin elde edebilirsiniz! Onu nasıl alacağınızı öğrenmek için aşağıdaki detayları okuyun.

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Zincirsiz Alistar Kostümünü Ücretsiz Alma

Alistar şampiyonu için ücretsiz Zincirsiz Alistar skin elde etmek için (hala onun kilidini açmadıysanız), LoL YouTube hesabına abone olmalısınız. Ancak son düzenlemeden dolayı bu kalktığı için aşağıda ki yöntemle buna sahip olabilirsiniz.

Destek sayfasına git: LoL Destek Sayfası “Teknik sorunlar yaşıyorum” seçeneğini seçin. Bu metni kopyalayıp açıklama alanına yapıştırın:“Attempting to use the link to redeem the unchained Alistar only brings up a blank page. I have subscribed to the YouTube channel. But am unable to discover how to get skin through normal means. Please see the attached screenshot where I am signed in and subscribed to RiotGamesInc YouTube channel. And the second page where the http://youtube.na.leagueoflegends.com/en/youtube brings up a blank page. If unchained Alistar is no longer available I understand, and this ticket can be disregarded after I am notified of such. Otherwise can someone please direct me on how to resolve this issue?

Thank you, (kullanıcı adınızı buraya girin)” Yaptığınız ekran görüntüsünü yükleyin. Gönder düğmesini tıklayın Birkaç dakika içinde ücretsiz Zincirsiz Alistar skini ile otomatik bir yanıt almalısınız.

Ücretsiz Warwick Kostümü Nasıl Alınır?

Bu ücretsiz skin son zamanlarda yeniden düzenlendi ve şimdi daha da harika görünüyor! Yeni animasyonlar, iyileştirilmiş grafikler ile Gri Warwick’i elde etme koşulları oldukça basittir – Arkadaşına Tavsiye Et seçeneğini kullanacaksınız ve 10. seviyeye ulaşan en az 3 arkadaşınız olması gerekir.

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Warwick Kostümünü Ücretsiz Alma

Bu kostüm kilidini açmak için yeni oyuncuları LoL’ye getirmelisin (ya da en azından öyle görünmesini sağla). Bir sonraki kolay adımları izleyin:

Bir arkadaşınıza tavsiye etme gibi 3 oyuncuyu LoL’a davet edin veya kendiniz 3 hesap oluşturun. Her üç hesap da seviye 10’a ulaştığında bu Warwick skinini ücretsiz alacaksınız. Bitti!

O an buna değer olduğuna inanabilirsiniz. Çünkü 10. seviyeye 3 hesabı çıkarmak bir gününüzü almayacaktır.

Ücretsiz Orta Çağlı Twitch Kostümü Nasıl Alınır?

Orta Çağlı Twitch kostümünü almak için Warwick’te olduğu gibi aynı yöntemi kullanmanız gerekecek, ancak bu sefer LoL’e 5 oyuncu getirmeniz gerekecek.

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Orta Çağlı Twitch Kostümünü Ücretsiz Alma

Bir arkadaşınıza tavsiye etme gibi 5 oyuncuyu LoL’a davet edin veya kendiniz 5 hesap oluşturun. Her üç hesap da seviye 10’a ulaştığında bu Warwick skinini ücretsiz alacaksınız. Bitti!

Hile Yöntemi ile Ücretsiz Skin Kazanma

Kısa bir süre öncesin birkaç yazılımcı tarafından piyasaya sürülen “Mod Skin LOL Pro” uygulaması, adından da anlaşılacağı üzere bir Mod programıdır. Uygulama içerisinde değişiklikler ve özellikler yapmanıza olanak sağlayacak bir nevi kişiselleştirme aracıdır.

Mod Skin LOL Pro, içerisinde bütün güncel kahramanları barındırmaktadır. Aynı zamanda renkler ve kostümlerin hepsini doğrudan aktif hale getirebilirsiniz. Dilerseniz yeni bir hesap açarak bu uygulamayı ücretsiz olarak deneyebilir, neler yapabildiğine hızlıca bir göz atabilirsiniz.

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Mod Skin LOL Pro Nasıl Kullanılır?

Programın çok küçük bir boyutu olduğu için her hangi bir kurulum gerekmemektedir. Doğrudan çalışabilecek şekilde programlanmıştır.

Önce oyunu açıp, ardından bu programı açmalısınız. Sonrasında hiç bir ücret gerektirmeden, seçtiğiniz karakterin bütün kostümlerini ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.

Bilgilendirme: Riot şirketi üçüncü tarag uygulamaların kullanımını bir BAN sebebi olarak kabul ettiği için, yakalanmanız durumunda Banlanabilirsiniz. Bundan dolayı her hangi bir etki görmek için önce yeni bir hesap açarak deneme yapabilirsiniz.

Aşağıdaki bağlantıdan doğrudan programı indirebilirsiniz.

Mod Skin LoL Pro İndir