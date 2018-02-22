Loot Box Kutularını Bitcoin Madenciliğiyle Alabileceksiniz

Ülkemiz ve dünyada, özellikle Bitcoin değerlerinin rekor değerleri görmesiyle merakları üzerine çekmeyi başaran kripto para birimleriyle yapılan işlemler garip bir yola doğru gidiyor. Nasıl üretilir, kripto para nereden alınır, nasıl değerlendirilir derken, artık yanlarında tabiri caizse eşantiyon verir hale getirdiler. Yeni alınan bir habere göre, Auro adlı şirketin GammaNow adlı projesi sayesinde oyunlarda madencilik yaparak loot box veya benzer ögeler elde edebiliyorsunuz. League of Legends, Overwatch, Hearthstone gibi çevrim içi oyunlarda, Gamma madencilik işlemleri, loot box ve oyun kartına çevrilebiliyor.

Henüz beta sürecinde GammaNow, Gamma adı verilen madencilik değerlerini üretmek için bilgisayarın ekran kartı ve işlemci gücünden faydalanıyor. Bu güçten yararlanırken de üretilen madencilik birimlerine oranla, oyunlarda hediyeler dağıtılıyor. Aura şirketi, bu uygulamaya başlarken 5000 Gamma puanını hediye veriyor. Şirket yetkilileri ürünlerini, Ethereum birimine kıyasla daha ucuz ve daha hızlı bir alternatif olduğunu düşünüyor. Ürettikleri farklı hediye yollarıyla da kullanımının artmasını hedefliyor Aura adlı şirket.

Bu projenin Guitar Hero geliştiricisi Red Octane ve Zynga kurucusu Mark Pincus stüdyosunun kurucusu olan Kai Huang gibi önemli isimler tarafından desteklendiğini de belirtelim. Gamma kripto para biriminin getirilerine örnek vermek gerekirse, 30.000 Gamma puanı ile 24 Overwatch loot box, 60.000 Gamma puanı ise 51 Overwatch loot box kazandırıyor. Buna ek olarak 30.000 Gamma puanı ile 3500 Riot puanı veya 15 Hearthstone kartı alınabiliyor. 60.000 Gamma puanıyla da 40 adet Hearthstone kart paketi elde edilebiliyor. Bunlara yenilerinin de dahil olacağını hatta DOTA ve CS için verilecek hediyelerin yakın bir tarihte duyurulacağını da belirtelim.