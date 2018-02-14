Loot Box’lı Oyunlara Yaş Sınırı Gelecek!

Hawaii’de Demokrat Parti Temsilcisi olan Chris Lee loot box konusundaki tartışmaların merkezinde bulunan isimlerden biri. Kendisi ilk olarak Battlefron 2’ye “Star Wars temasına sahip çevrimiçi kumarhane” şeklinde bir ithamda bulunmuştu. Bundan sonra konuyla ilgili yasa teklifi üzerinde çalışmalar yaptığını da öğrenmiştik. Lee içinde loot box yer alan yapımların kumar sayılması için girişimlerini arttırdı.

Lee konu hakkında en somut adımını attı ve sadece bir değil, tam dört yasa teklifini meclise iletti. 2686 ve 3024 sayılı ilk iki teklif içerisinde loot box yer alan yapımların 21 yaşın altındaki oyunculara yasaklanmasını teklif ediyor. Bu teklifler yasa haline gelirse mağazalar rastgele ödüller sunan oyunları satmaya çalışırken kimlik doğrulaması yapmak durumda olacak ve aynı içki alımı gibi uygunsuz satın alım girişimleri de sınıra takılacak. Bunun sadece mağazalarda satılan kutulu ürünlerde değil dijital mağazalarda satılan oyunları da kapsaması planlanıyor.

2727 27 ve 3025 sayılı diğer teklifler ise yayıncı ve geliştiricilerin oyunda yer alan loot box’ların içerisindeki ödüllerin kazanılma ihtimallerin açıkça belirtilmesi üzerine teklifler sunuyor, buna ek olarak oyunların üzerinde de “Uyarı: bu oyun içerisinde oyun içi alımlar ve kumar benzeri mekanikler yer almaktadır ve bunlar bağımlılık yapıcı ve zararlı olabilir.” Yasa teklifinde Dünya Sağlık Örgütü’nün oyun bağımlılığını akıl hastalığı olarak nitelendirmesiyle de ilgili bir rapor bulunuyor.

Chris Lee yasa teklifinin sadece Hawaii’yi alakadar etmediğini, diğer eyaletlerin de en az yarısının benzer teklifler sunmak için hazırladığını da belirtmiş fakat bunun ne kadar doğru olduğu henüz bilinmiyor.

Konu hakkında karar artık temsilciler meclisine kalmış durumda. Yasa teklifi kabul görür ve yasalaşırsa loot box karşıtları büyük bir zafer kazanmış olacak ve bu durum ortalığı iyice karışık bir hale sokacak. Çünkü Belçika başta olarak çeşitli Avrupa ülkeleri, Amerika’nın bazı eyaletleri ve Avustralya şimdiden hükümet seviyesinde “loot box kumar mıdır” sorusunun cevabını aramaya başladı ve alınacak olan böyle bir karar sisteme karşıt olanların elini son derece güçlendirecektir.

Sizler loot box konusu hakkında ne düşünüyorsunuz?