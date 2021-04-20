M1 İşlemcili Yeni Apple iMac Resmi Olarak Tanıtıldı!

Apple’ın bilgisayarlar için şirket içi M1 yonga seti artık MacBook’lar ve Mac mini ile sınırlı değil. Bugün şirket, M1 işlemcili yeni iMac’ini resmi olarak piyasaya sürdü.

Bu çok renkli bir bilgisayar ve aslında yedi farklı renkle satışa sunulacak. Renkler arasında yeşil, sarı, turuncu, pembe, mor, mavi ve gümüş bulunuyor. Apple’ın ARM tabanlı işlemcisi seçtiğiniz konfigürasyona bağlı olarak sekiz CPU çekirdeği ve 7 veya 8 GPU çekirdeği ile birlikte geliyor ancak başka birçok yükseltme de sunuyor.

Örneğin, web kamerası 1080p ve Dolby Atmos ile uzamsal sesi destekleyen ve üç mikrofonlu “stüdyo kalitesinde” bir dizi dahil altı hoparlöre sahip. Mikrofonlar, sistemin geri kalanından gelen paraziti azaltmak için özel olarak konumlandırılmış ve aynı zamanda yönlü hüzmeleme özelliğine de sahip.

Bilgisayar yalnızca 11,5 mm kalınlığında ve 11,3 milyon piksel, 500 nit maksimum parlaklık, P3 1B renk desteği ve çevrenize göre renk sıcaklığını otomatik olarak ayarlamak için True Tone teknolojisi ile 23,5 “4,5K Retina Ekran ekranı sunuyor.

M1 yonga seti, en hızlı eski 21,5 “iMac’teki en güçlü ayrık grafiklere göre %85’e kadar daha hızlı CPU performansı ve %50‘ye kadar daha iyi GPU performansı sağlıyor. Bazı uygulamalarda, GPU aslında önceki küçük iMac’dekinden iki kat daha hızlı diyebiliriz.

Her yeni iMac’te iki Thunderbolt bağlantı noktası ve Wi-Fi 6 bulunuyor. Daha pahalı sürümde iki ek USB-C bağlantı noktası ve ayrıca güç adaptörünün tuğlasına biraz garip bir şekilde yerleştirilmiş 1 Gbps Ethernet bağlantı noktası var. Bu adaptörden bilgisayara giden kablo, düzgün bir dokunuşla manyetik olarak bağlanıyor.

Dokunuştan bahsetmişken, biyometrik kimlik doğrulama sisteminin dünyanın ilk kablosuz uygulamasında, yeni iMac’iniz için renk uyumlu, Dokunmatik Kimliğe sahip bir Magic Keyboard alabilirsiniz. Klavye, doğrudan M1’deki Secure Enclave ile iletişim kurarak parmak izi verileriniz için uçtan uca şifreli bir kanal oluşturan özel bir güvenlik yongasına sahip.

M1’e (8 çekirdekli CPU ve 7 çekirdekli GPU) sahip yeni iMac, normal renk uyumlu Magic Keyboard ve Magic Mouse ile birlikte dört renkte (yeşil, pembe, mavi ve gümüş) 1.299 dolar fiyatla satılıyor.

Yedi renk tonunun hepsinde sahip olabileceğiniz 1,499 dolarlık bir üst satış sürümü var. Bu, 8 çekirdekli bir CPU’ya ve 8 çekirdekli GPU’ya sahip ve Touch ID’li renk uyumlu yeni Magic Keyboard ve bir Magic Mouse ile birlikte geliyor.

Her iki modelde de 8GB RAM ve 256GB depolama var. Daha ucuz sürümü 512 GB veya 1 TB depolamaya yükseltebilirsiniz, daha pahalı olan ise isteğe bağlı 16 GB RAM ve 2 TB’a kadar depolama alanı alabiliyor. M1’li yeni iMac, 30 Nisan’da ön sipariş için hazır olacak ve Mayıs ayının ikinci yarısında müşterilere ulaşmaya başlayacak.