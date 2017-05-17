Mac Bilgisayara Virüs Bulaşır Mı?

Apple Mac’lerin güvenlik yazılımına mı ihtiyacınız var, yoksa Mac OS antivirüs kullanmadan güvenli mi? Mac’lere bile virüs bulaşıyor mu? Mac’leri ve güvenlik yazılımını çevreleyen konuları keşfediyoruz.

Mac’lerin virüsten koruma gereksinimi olup olmadığı konusu yeni bir soru değil, ancak yanıt değişiyor. Mac’ler genellikle Windows PC‘lerden daha güvenlidir diye bilinir. Hep birlikte araştıralım! ne dersiniz ?

Apple’ın web sitesinde yer alan forumlara geçin ve aynı cevabı tekrar tekrar bulacaksınız – ‘güvenlik yazılımıma ihtiyacınız yok, çünkü güvenlik yazılımım yok ve bir sorun olmamış’.

Aramızda bulunan bilim insanları bunu neden ve sonuç karışıklığı olarak algılarlar. Ayrıca karmaşık bir sorunun basitleştirilmesi.

2017, Mac’lerin bir zamanlar olduğundan daha az güvende olduğunu gösteren çok sayıda rapor gördüler. Business Insider, Mac’lerin artık Windows PC’lerden bile virüslere ve saldırılara karşı daha savunmasız olduğunu iddia ediyor. Ve Fortune, Apple bilgisayarlarını dondurabilen Mac malwareleri konusunda uyarıda bulundu.

İşte o zaman, Mac’lerin antivirüs gerektirmeyen öneriler ve önerilere karşı nedenler vardır.

Neden Mac’ler virüsten koruması gerekir?

Mac OS’nin siber suçlular tarafından hedef alınamamasının teknik bir nedeni yoktur. Gerçekten de, vahşi alanda patlamalar vardır: temelde Truva atları olmasına rağmen, kullanıcıların bunları yanlışlıkla kurmalarını gerektirir.

Evet, suçlular en düşük asılı meyveyi hedef alıyor, Mac’leri hedeflemek daha zor ve Mac kullanıcılarının sayısı nispeten küçük ancak bu durum değişebilir.

Windows daha güvenli hale geliyor – Windows 8 ve Windows 10 şimdiye kadarki en güvenli Windows’dur ve zengin Batı ülkelerinde Mac pazar payı yaklaşık yüzde 20-30’dur.

Mac’lerin pahalı olduğunu ve sahiplerinin ortalama PC kullanıcılarından daha zengin olma eğiliminde olduklarını düşündüğünüzde çekici bir hedef gibi görünmeye başlarlar.

Ben korkutucu değilim – tehdit önemli bir ölçekte değil. Ancak bir gün olabilir ve Anti Virus değerli bir yatırım olabilir.

Son kullanıcının her zaman en zayıf bağlantı olduğunu da hatırlamaya değer. Birçok yönden sizi kötü kararlardan kurtarmak için güvenlik yazılımı var – hiçbir şey için bir şey sunmayan ancak casus yazılım veya virüs olduğu ortaya çıkan uygulamaları yüklemek.

Hatta Mac kullanıcıları bu şekilde kurban olabilir. Yani her hafta bir fincan kahve fiyatı için, güvenlik yazılımını yüklemek mantıklı ve daha sonra her şeyi unutmak iyi olabilir.

Macworld İngiltere’deki meslektaşlarımız Mac için en iyi antivirüs ile ilgili kesin kılavuza sahipler. Düzenli olarak güncellenir ve en iyi Mac virüsten koruma ürünlerinin bazılarının ücretsiz olduğu göz önüne alındığında denetlemeye değerdir. Şu anda bir numaralı tavsiye edilen ürün BitDefender Antivirus, ikinci sırada Norton Antivirus var.

Aşağıda, Mac’lerin neden virüsten koruma gereksinimi duymadığına ilişkin karşıt argüman var; ancak özür dilemektense güvende olmak daha iyi diye düşünüyorum.

Neden Mac’ler virüsten koruma gereksinimi duymaz?

Oldukça basit, çünkü tüm kanıtlar olmadığını ima ediyor. Yaklaşık 15 yıldır web’e bağlı bir korunmasız Mac’le karşılaştım ve hiç bir sıkıntı yaşamadım. Bununla birlikte, bu durum araştırılması gereken birşeydir.

Sıklıkla ileri sürülen argüman piyasa ekonomisinin basit bir örneğidir: Apple’ın küresel pazar payı tek sayıdadır çünkü suçlular Windows dünyasındaki balıkların çoğundan yararlanmaktadır.

Burada bir şey var – suçlulara para kazandırmak için neredeyse tüm güncel malwareler var. Crooks, uygulama veya icadı için bilinmiyor, bu yüzden en büyük, en kolay hedef tüm dikkati çekiyor.

Uygulamada, siber suçlu çeteleri yalnızca Windows üzerinde yoğunlaşıyor çünkü daha fazla Windows kullanıcısı var, evet, aynı zamanda Windows’u sızmak daha kolay.

Unix tabanlı bir işletim sistemi olan Mac OS, tabii ki doğası gereği korumalı. Sanki bir seri yangın kapısı gibi – kötü amaçlı yazılım Mac’inize erişse bile, makinenin kalbine yayılmaz.

Mac’ler, saldırıya açık değildir, ancak Windows PC’lerden çok yararlanmaktan daha zorlar. Bir hırsızın bir alarm sistemiyle bir eve girmesi muhtemeldir, ancak muhtemelen yanındaki korumasız konutun kapısını seçeceği gibi, Mac sadece çekici hedeflerin saldırıya maruz kalacağı bir dünyada daha az çekici bir hedef yapar.

MacOS’un en yeni sürümleri – OS X 10.8 Mountain Lion’dan bu yana olan her şey – daha da ileri gitmenizi sağlar. Mac kullanıcılarının, Apple tarafından onaylanan yazılım dışında herhangi bir şey yüklemelerini önleyen varsayılan GateKeeper işlevini içerirler.

Mac app mağazasının varlığı, Apple bilgisayar kullanıcılarının yazılımı huzur dolu bir ortamda kurabilmeleri anlamına gelir.

Ayrıca, Java ve Flash eklentilerinin olmaması, her ikisinin de sahte sürümlerini yüklemeye yönelik cazibesini ortadan kaldırıyor.

Mac’lerin antivirüse ihtiyacı var mı? – Özet

Mac’inizi evde çoğunlukla iş amaçlı kullanmıyorsanız, bu makaleyi kapatabilir ve güvenlik yazılımı olmadan çalışmaya devam edebilirsiniz derler. Evet, bu bir risk. Ancak interneti kullanmak bir risk ve benim görüşüme göre Antivürus’süz bir Mac çalıştıran hesaplı bir risktir.

Bununla birlikte istisnalar vardır. Mac’li bir filme veya her iki Mac’te ve Windows PC’de bir iş yürütüyorsanız, biraz koruma önermek istiyorum. Bu, gerekli olmayabilecek bir kemer ve parantez yaklaşımıdır, ancak kaybedecek çok şeyiniz varsa, denemek basittir.

Örneğin, hassas veya yüksek değerli verilere erişebiliyorsanız, bir seferde tek tek hedef alabilmeniz için Mac’inizde antivirüs kullanmayı da düşünebilirsiniz. Mac antivirüsünü satın almayı seçerseniz.