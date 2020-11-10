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Mac Mini 2020 Tanıtıldı – Özellikleri ve Fiyatı

Apple, önceki Mac mini kasasının aynı tasarımını koruyarak, içerisinde muazzam bir performans iyileştirmesi yaptığı Mac mini 2020'yi tanıttı. İşte detaylar...

Muhammed Arslan

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Mac Mini 2020 Tanıtıldı - Özellikleri ve Fiyatı

Apple bugün, Apple M1 çipine sahip yeni bir Mac mini bilgisayar kasasını tanıttı. Yeni Apple bilgisayar kasası özellikleri bakımından üst düzey bir performans sunuyor. Çünkü Apple, yeni çipin önceki nesil Mac mini’ye göre 3 kata kadar daha hızlı işlemci performansı ve 6 kata kadar daha iyi grafik performansı sağladığını söyledi.

Yeni Mac mini 2020 aynı endüstriyel tasarıma sahip. Ancak M1 yongası sayesinde büyük ölçüde elden geçirilmiş performansı beraberinde getiriyor. Apple ayrıca fiyatı 699 dolardan başlatarak biraz düşürdü.

Apple, Mac mini’nin en çok satılan masaüstü bilgisayarlardan 5 kat daha hızlı olduğunu ileri sürüyor.

M1 çipi ayrıca Neural Engine teknolojisini ilk kez Mac mini’ye getiriyor. Bu da hızlı ve yüksek düzeyde optimize edilmiş makine öğrenimi iş akışlarını mümkün kılıyor.

Mac Mini 2020 Tanıtıldı - Özellikleri ve Fiyatı

Mac mini, Thunderbolt ve USB 4‘ü destekleyen 2 USB-C bağlantı noktasına sahiptir. Yeni Mac mini bugün Avrupa’da satışa sunuluyor ve önümüzdeki hafta satışa sunulacak.

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