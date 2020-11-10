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MacBook Air 2020 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Apple, işlemci fanını devreden çıkararak son derece sessiz ve bir o kadar da performans vaat eden MacBook Air 2020 cihazını duyurdu. İşte detaylar...

Muhammed Arslan

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MacBook Air 2020 Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Bugün “One More Thing” etkinliğinde Apple, Apple Silicon tarafından desteklenen tamamen yeni MacBook Air 2020 dizüstü bilgisayarını duyurdu. Yeni MacBook Air 2020, Apple’ın Intel yerine şirket içi işlemcilerden güç alan ilk dizüstü bilgisayarıdır.

Yeni MacBook Air’deki Apple Silicon, gelişmiş performans, daha uzun pil ömrü ve verimlilik sağlayan büyük bir yükseltmedir. Bunlar, Apple’ın bugünkü etkinliğinde vurguladığı sadece bir kaç özellikten sadece birkaçı.

Yeni MacBook Air, Apple’ın M1 işlemcisinden güç alıyor ve 18 saate kadar pil ömrü sunuyor. Getirdiği diğer yenilikler arasında;

  • Thunderbolt ve USB 4
  • 16GB’ta kadar RAM
  • 2TB’ye kadar SSD
  • 5x kata kadar grafik performansı
  • Son derece sessiz
  • 3.5x kata kadar işlemci performansı
  • WiFi 6

Yeni MacBook Air, işlemci fanı olmayan bir tasarıma sahiptir.

Apple, MacBook Air 2020’nin başlangıç fiyatını 999 dolar olarak belirledi.

MacBook Air 2020 Temel Sürüm Özellikleri

  • 8 çekirdekli Apple M1 işlemcisi, 7 çekirdekli Grafik Kartı, 16 Çekirdekli Neural Engine
  • 8GB Birleşik RAM
  • 256GB SSD
  • True Tone destekli Retina Ekran
  • Magic Keyboard
  • Touch ID
  • Force Touch trackpad
  • 2 Thunderbolt ve USB 4 portu

MacBook Air 2020 Yüksek Sürüm Özellikleri

  • 8 çekirdekli Apple M1 işlemcisi, 7 çekirdekli Grafik Kartı, 16 Çekirdekli Neural Engine
  • 8GB Birleşik RAM – 16GB’a kadar Artırılabilir
  • 512GB SSD – 2TB’ye kadar artırılabilir
  • True Tone destekli Retina Ekran
  • Magic Keyboard
  • Touch ID
  • Force Touch trackpad
  • 2 Thunderbolt ve USB 4 portu
  • Başlangıç fiyatı 1249 dolar

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