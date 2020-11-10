MacBook Air 2020 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Bugün “One More Thing” etkinliğinde Apple, Apple Silicon tarafından desteklenen tamamen yeni MacBook Air 2020 dizüstü bilgisayarını duyurdu. Yeni MacBook Air 2020, Apple’ın Intel yerine şirket içi işlemcilerden güç alan ilk dizüstü bilgisayarıdır.

Yeni MacBook Air’deki Apple Silicon, gelişmiş performans, daha uzun pil ömrü ve verimlilik sağlayan büyük bir yükseltmedir. Bunlar, Apple’ın bugünkü etkinliğinde vurguladığı sadece bir kaç özellikten sadece birkaçı.

Yeni MacBook Air, Apple’ın M1 işlemcisinden güç alıyor ve 18 saate kadar pil ömrü sunuyor. Getirdiği diğer yenilikler arasında;

Thunderbolt ve USB 4

16GB’ta kadar RAM

2TB’ye kadar SSD

5x kata kadar grafik performansı

Son derece sessiz

3.5x kata kadar işlemci performansı

WiFi 6

Yeni MacBook Air, işlemci fanı olmayan bir tasarıma sahiptir.

Apple, MacBook Air 2020’nin başlangıç fiyatını 999 dolar olarak belirledi.

MacBook Air 2020 Temel Sürüm Özellikleri

8 çekirdekli Apple M1 işlemcisi, 7 çekirdekli Grafik Kartı, 16 Çekirdekli Neural Engine

8GB Birleşik RAM

256GB SSD

True Tone destekli Retina Ekran

Magic Keyboard

Touch ID

Force Touch trackpad

2 Thunderbolt ve USB 4 portu

MacBook Air 2020 Yüksek Sürüm Özellikleri