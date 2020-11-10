Macbook Pro 2020 Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Apple bugün, 13 inçlik boyutu bulunan yeni Macbook Pro 2020 dizüstü bilgisayarını duyurdu. Özellikleri bakımından en çok dikkat çeken nokta Intel x86 işlemcisinin yerini alan Apple M1 yongası oluyor. Fiyatı ise yine biraz pahalı oluyor ve 1299 dolarlık bir fiyat etiketi taşıyor.

8 çekirdekli işlemci, önceki 13 inç MacBook Pro’ya kıyasla 2,8 kata kadar daha hızlı performans sunar. M1 çipinin verimliliği sayesinde, yeni MacBook Pro tek bir şarjla 20 saate kadar video oynatma imkanı sunuyor. Bu da önceki modelin iki katı bir kullanım anlamına geliyor.

Apple, 13 inç MacBook Pro’nun sınıfındaki Windows dizüstü bilgisayarlara kıyasla daha iyi olduğunu ve 3 kata kadar daha iyi performans sunduğunu söylüyor.

M1 çipi ayrıca yüksek hızlı makine öğrenimi için Neural Engine teknolojisini beraberinde getiriyor. Apple, makine öğrenimi teknolojisinden dolayı dünyanın en hızlı kompakt profesyonel dizüstü bilgisayarı olarak adlandırıyor.

Apple ayrıca 13 inç MacBook Pro’ya stüdyo kalitesinde mikrofon donanımı ekledi. Görüntü sinyali işlemcisindeki iyileştirmelerle birlikte web kamerasını da yükseltti.

Yeni Macbook Pro 2020 ayrıca, bilgisayarın 6K Pro Display XDR‘ı tam çözünürlükte çalıştırmasına olanak tanıyan USB 4 ve Thunderbolt 4‘ü destekleyen 2 USB-C bağlantı noktasına sahiptir.

Yeni MacBook Pro bugün sipariş edilebilir ve önümüzdeki hafta satışa sunulacak.