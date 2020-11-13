macOS Big Sur Güncellemesi Yayınlandı!

Beklendiği gibi bugün Apple, Big Sur adlı en son macOS sürümünü resmen yayınladı. Bu, yeni MacBook Air, MacBook Pro 13 ve Mac mini‘ye güç veren Apple’ın yeni M1 yongası için optimize edilmiş işletim sisteminin ilk güncellemesidir.

Tabii ki Big Sur, Intel tabanlı makinelerde de çalışıyor. Safari, Mesajlar, Haritalar ve gizlilik için yepyeni bir tasarımın yanı sıra birçok geliştirme de beraberinde getiriyor. Tasarım açısından hala tanıdık görünüyor, ancak daha kolay gezinme için daha fazla beyaz alan kullanıyor. Karanlık simgeleri Apple ekosisteminin geri kalanıyla daha tutarlı hale getiriyor. Ayrıca uygulama düğmeleri ve denetimleri gerektiğinde görünüp gerekmediklerinde geri çekilerek görsel karmaşıklığı azaltır ve içeriğe odaklanmanıza olanak tanır.

macOS Big Sur Özellikleri

Yeni Kontrol Merkezi, DND modu, ekranlar, klavye ve parlaklıkla ilgili ayarlara hızlı bir şekilde erişmenizi sağlarken, yenilenen Bildirim Merkezi, etkileşimli bildirimler ve yeni widget’larla size bir bakışta daha fazla bilgi gösteriyor.

Apple ayrıca, Big Sur‘un 2003’teki ilk lansmanından bu yana en büyük Safari güncellemesiyle birlikte geldiğini iddia ediyor. Şirket, bu en yeni sürümün “sık ziyaret edilen siteleri” Chrome’dan ortalama % 50 daha hızlı yüklediğini söylüyor. M1 yüklü Mac’lerde, JavaScript çalıştırmada 1,5 kat daha hızlıdır ve “neredeyse 2 kat daha duyarlıdır”. Safari artık hem YouTube‘u hem de Netflix‘i 4K HDR’de destekliyor; sekme geçişi, sekmelerin üzerine gelindiğinde sayfa önizlemeleri ve varsayılan olarak faviconları görüntüleyerek daha hızlı ve daha verimli.

Başlangıç sayfası özelleştirilebilir ve web sayfalarının çevirisi yedi dilden desteklenmektedir. Gizlilik Raporu size takipçilerin hızlı bir görüntüsünü verirken, veri ihlali parola izleme, bilgilerinizi Apple’a ifşa etmeden parolalarınızın tehlikeye girip girmediğini size söyler.

Mesajlar, sohbetleri en üste sabitlemenizi sağlar ve yenilenen arama motoru bağlantıları, fotoğrafları ve eşleşen terimleri hızlı bir şekilde bulmanızı sağlar. Mesajlarınıza balonlar ve konfeti gibi efektler ekleyebilir, Mac’te Memoji oluşturabilir ve otomatik olarak oluşturulan Memoji çıkartmaları alabilirsiniz. Satır içi yanıtlar, bir grup görüşmesindeki bir kişiye sadece adını yazarak mesaj göndermek gibi artık grup mesajlarının içinde yeni bir özellik oldu.

Haritalar daha iyi görünür ve size güvendiğiniz markalardan Kılavuzlar verir ve ayrıca en sevdiğiniz yerler için özel kılavuzlar oluşturmanıza olanak tanır. Ayrıntılı iç haritalar, büyük havalimanlarında ve alışveriş merkezlerinde gezinmenize yardımcı olur ve ilk kez, bisiklet ve elektrikli araç gezileri bir Mac’te yönlendirilebilir ve ardından hareket halindeyken yanınızda olması için doğrudan iPhone’unuza gönderilebilir.

Rosetta 2 ile Big Sur, mevcut Intel uygulamalarının M1 Mac’lerde sorunsuz çalışmasını sağlar. Bu, görünüşe göre geliştiricilerin grafiksel olarak en zorlu uygulamalarının bazılarının Rosetta 2’li bir M1 Mac’te, entegre grafiklere sahip Intel Mac’lerde yerel olarak çalıştırdıklarından daha iyi performans gösterdiğini görebilecekleri anlamına geliyor.

Geliştiriciler, iPhone ve iPad uygulamalarını fazladan iş yapmadan Mac için de kullanılabilir hale getirmeyi seçebilirken, Apple pek çok geliştiricinin yakında Mac uygulamalarını hem Intel hem de M1 için yerel desteğe sahip olan Universal 2 ikili dosyalarına güncelleyeceğini umuyor.

macOS Big Sur Güncellemesi Alacak Cihazlar

macOS Big Sur Güncellemesi Alacak Cihazların Tam Listesi

macOS işletim sistemine sahip olan bilgisayarlarınızı güncellemek için sol üstte yer alan Apple logosuna daha sonra Bu Mac Hakkında’ya ve Yazılım Güncelleme menülerine giderek güncellemeyi başlatabilirsiniz.

Dilerseniz Apple.com/tr ‘den Big Sur Güncellemesi ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz.