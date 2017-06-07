MacOS High Sierra nasıl yüklenir ve kurulur?

Bu yıl ki WWDC 2017 konferansı sırasında Apple, macOS 10.13 High Sierra‘yı dünyaya duyurdu. Mac’ler ve MacBook’lar üzerinde çalışan işletim sisteminin bu son sürümü, bir dizi harika yeni özellik ile birlikte geliyor.

MacOS 10.13 High Sierra‘nın son sürümü, 2017 Sonbaharında kullanılabilecektir. Ancak, bu kadar uzun süre bekleyemezseniz, macOS 10.13 High Sierra ürününü erken almanın yolları vardır.

Bu, son sürümün tüm özelliklerini içermeyen macOS 10.13 High Sierra’nın ilk Geliştirici Önizleme (ve daha sonra Public Beta) sürümlerini indirmeyi ve yüklemeyi içerir; ancak yazılım devam ederken hata ve hatalarla birlikte gelebileceğini aklınızda tutun.

Mac veya Macbook‘unuz çalışırken rasgele zamanlarda çökmesini istemiyorsanız, bu yıl macOS 10.13 High Sierra‘nın son kararlı sürümüne kadar beklemenizi önermekteyiz.

Bu erken aşamada, 100 ABD Doları ödemeyi gerektiren Apple Geliştirici Programı‘na kaydolmanız gerekecek. Bu kayıt, macOS 10.13 High Sierra Developer Preview‘ı indirip kurmanıza izin verecektir.

Biraz daha beklerseniz, macOS 10.13 genel beta, daha sonra Haziran ayında tüm Mac ve MacBook sahipleri tarafından kullanılabilir olacak – ve bu ücretsiz olacak.

High Sierra‘yı yüklemeden önce Mac’inizi yedekleyin. High Sierra Developer Preview

İşletim sisteminizi her yeni sürüme yükselttiğinizde – özellikle de bir beta sürümünü denediğinizde – dosyalarınızı Mac’inizde yedeklemenizi önemsedik, bu nedenle herhangi bir sorun çıkarsa makinenizi önceki çalışma sırasına hızlıca geri yükleyebilirsiniz.

MacOS 10.13 High Sierra’yı indirip yüklemeden önce Mac’inizin yedeklendiğinden emin olun. Bunun nasıl yapılacağı hakkında bilgi için, Mac’inizi yedeklemek için nihai rehberimize gidin.

Apple Geliştirici Programına nasıl kayıt olunur?

Gerçekten macOS 10.13 High Sierra Developer Preview‘ı denemek istiyorsanız ve şu anda Apple’ın Geliştirici Programında kayıtlı değilseniz, kaydolmanız gereken her şeyi gösterecek olan Apple Developer Program kayıt web sayfasına gidin.

Bir Apple kimliğine ihtiyacınız olacak ve temel kişisel bilgilerinizi sağlayacaksınız. Başlamak için ‘indirmeyi Başlatın’ seçeneğini tıklayın ve talimatları takip edin. Unutmayın, kaydolmak için 100 USD (yaklaşık 350 TL) ödemeniz gerekecek.

MacOS 10.13 High Sierra Developer Preview nasıl indirilir?

Apple Geliştirici Programı‘na kaydolduktan sonra macOS High Sierra‘nın geliştirici önizlemesini indirebilirsiniz. Apple Developer İndirme Merkezi web sitesine gidin ve Mac’e MacOS Sierra beta’yı indirip yüklemek için verilen talimatları izleyin.