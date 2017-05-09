Mac’te USB Diske Nasıl Format Atılır?

Bazen tam kapasitesine getirmek için bir USB belleğe format atmak (biçimlendirmek) gerekir. Bir USB belleğin Mac’te nasıl biçimlendirileceği aşağıda açıklanmıştır.

USB bellekler, bazen üzerinde bulunan her şeyi sildikten sonra bile, gerçek olduğunuzu bildiklerinden daha az boş bellek görüntüleyebilir. Durum böyle olduğunda sorunu çözmek için USB diskinizi biçimlendirmeniz gerekir. Burada, bir USB bellekteki bir USB diski nasıl biçimlendirmeliyiz konusunu anlatacağız.

USB Diski’i Mac’te Nasıl Formatlarsınız?

Adım bir:

USB stick’i Mac’inize yerleştirdikten sonra Finder’da bulunabilen Applications klasörünü açmanız gerekir veya ‘cmd’ ve ‘spacebar’ tuşlarına birlikte basarak “applications” yazarak. (Türkçe adı uygulamalar)

İkinci adım:

Uygulamalar’da, Yardımcı Programlar klasörüne gidin ve Disk Yardımcı Programı uygulamasını açın. Alternatif olarak, OS X‘in yerleşik arama işlevini kullanarak uygulama arayın.

Üçüncü adım:

Disk Yardımcı Program uygulamasına girdikten sonra, pencerenizin solundaki sütundaki USB sürücünüzü seçmeniz gerekir. Bunu yaptıktan sonra, pencerenin sağındaki büyük sütunun üstünde bulunan Silme sekmesini seçmeniz gerekir.

Dördüncü adım:

Silme sekmesinde, Biçim açılır kutusunda “MS-DOS (FAT)” yazısının görüntülendiğinden emin olmanız gerekir. Ayrıca USB stick’inize aşağıdaki alanda kişiselleştirilmiş bir ad verebilirsiniz.

Beşinci adım:

Ardından yapmanız gereken en yeni ve en son şey silme düğmesine basmaktır ve USB çubuğunu biçimlendirmiş olacaksınız – daha sonra mümkün olduğunca tam kapasitede olduğunu göstermek için geri dönecektir.