Mafia 3 Faster Baby Sistem Gereksinimleri

Mafya 3 güzel, görsel bir zevk verecek. Ve sonuç olarak onu çalıştırmak için oldukça güçlü, modern bir bilgisayar gerekecek. İşlemcinin önerdiği gereksinimin Core i5-4430 3.0GHz veya FX-8300 işlemci aralığının etrafında olacağını öngörüyoruz.

Üst düzey Mafia 3 grafikleri için sistem belleği gereksinimi en az 8GB, en az 2GB VRAM veya bir AMD R9 280 grafik kartı olan ya da GTX 960 benzeri bir ekran kartı olmalı. Bu, yüksek grafik ayarında 40-60FPS ile yaklaşık 1080p’de Mafia 3‘ü çalıştırmanıza izin verir.

Oyunun konusu hakkında çok fazla detay yok ama bulduğumuz kaynaklar bizlere; Mafya için ilk DLC 3 ve daha hızlı olduğu söyleniyor. Oyunun konusu ise: Lincoln, New Bordeaux şehir sınırları üzerinde bozuk bir şerifi indirmek üzere Roxy Laveau ile bir araya gelince, dublör sürüşü ve araba kovalamacılığıyla ilgili olduğunu söyleyebiliriz.

Mafia 3 Faster Baby İdeal Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Core i5-4430 3.0GHz ya da FX-8300

Ekran: GeForce GTX 960 2GB ya da Radeon R9 280

Ram: 8 GB

İşletim sistemi: Windows 7, 64 bit

Direct X: 11

Gereken disk alanı: 45 GB

Mafia 3 Faster Baby Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Core i5-650 3.2GHz ya da Athlon II X4 615e

Ekran: GeForce GTX 650 1GB ya da Radeon HD 6750

Ram: 4 GB

İşletim sistemi: Windows Vista, 32 bit

Direct X: 11

Gereken disk alanı: 45 GB

Mafia 3 Faster Baby videosu (trailer)