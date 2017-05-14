Mafia 3: Stones Unturned Sistem Gereksinimleri

Mafya 3 Stones Unturned güzel ve görsel bir şölen olacak. Ve sonuç olarak onu çalıştırmak için oldukça güçlü, modern bir bilgisayar gerekecek. İşlemcinin önerdiği gereksinimin Core i5-4430 3.0GHz veya FX-8300 işlemci aralığının etrafında olacağını öngörüyoruz. Üst düzey Mafia 3 grafikleri için sistem belleği gereksinimi en az 8GB, en az 2GB VRAM veya bir AMD R9 280 grafik kartı olan bir GTX 960 ile birleştiğinde olacaktır. Bu, yüksek grafik ayarında 40-60FPS ile yaklaşık 1080p’de Mafia III’ü çalıştırmanıza izin verir.
Oyun Konusu: Mafya 3 için üçüncü ve son DLC, Stones Unturned, Lincoln’un Vietnam Savaşı geçmişinden gelen eski bir karışıklığı tarıyor. Acımasız bir düşman kuvvetini indirmek için CIA ajanı John Donovan ile zorla bir araya gelmesi gerekiyor.
Mafia 3: Stones Unturned Videosu (Trailer)
Oyun hakkında bilgisayarınız Mafya 3 Stones Unturned oyununu destekliyor mu ve gerekli tüm sorularınızı aşağıdaki yorum alanını kullanarak bizlere iletebilirsiniz.