Mafia 3: Stones Unturned Sistem Gereksinimleri

Mafya 3 Stones Unturned güzel ve görsel bir şölen olacak. Ve sonuç olarak onu çalıştırmak için oldukça güçlü, modern bir bilgisayar gerekecek. İşlemcinin önerdiği gereksinimin Core i5-4430 3.0GHz veya FX-8300 işlemci aralığının etrafında olacağını öngörüyoruz. Üst düzey Mafia 3 grafikleri için sistem belleği gereksinimi en az 8GB, en az 2GB VRAM veya bir AMD R9 280 grafik kartı olan bir GTX 960 ile birleştiğinde olacaktır. Bu, yüksek grafik ayarında 40-60FPS ile yaklaşık 1080p’de Mafia III’ü çalıştırmanıza izin verir.

Oyun Konusu: Mafya 3 için üçüncü ve son DLC, Stones Unturned, Lincoln’un Vietnam Savaşı geçmişinden gelen eski bir karışıklığı tarıyor. Acımasız bir düşman kuvvetini indirmek için CIA ajanı John Donovan ile zorla bir araya gelmesi gerekiyor.

Mafia 3: Stones Unturned Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Core i5-650 3.2GHz ya da Athlon II X4 615e

Ekran kartı: GeForce GTX 650 1GB ya da Radeon HD 6750

Ram: 4 GB

İşlemci: Windows Vista, 32 bit

Direct X: 11

Gereken Boş Disk Alanı: 45 GB

Mafia 3: Stones Unturned İdeal Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Core i5-4430 3.0GHz ya da FX-8300

Ekran kartı: GeForce GTX 960 2GB ya da Radeon R9 280

Ram: 8 GB

İşlemci: Windows 7, 64 bit

Direct X: 11

Gereken Boş Disk Alanı: 45 GB

Mafia 3: Stones Unturned Videosu (Trailer)

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