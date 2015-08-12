Maguss Wand Harry Potter Asası Yapılıyor!

Harry Potter filmini izlediğimizde kullandığı asa hepimizin dikkatini çekmiştir. Büyülere özel yapılan hareketler ve asayı öne ittirme sonucu büyünün gerçek olduğunu hepimiz görüyoruz. Maguss Wand adı verilen asa akıllı telefonlarımıza özel olarak çalışacak ve üretimine başlandı

Harry Potter filminde çokca karşılaştığımız asanın gerçek olmasını pek çoğumuz isterdik tabi iyi niyetli kullanımlar için. Her ne kadar günümüzde bu mümkün olmasada tam işlevi olmadan çalışacak olan Maguss Wand asanın üretilmeside bizleri heyecanlandırdı. Yapılan asa her ne kadar büyüleri gerçek yapmasada oyun olarak kullanılması çok eğlenceli olacak diyebiliriz.

Üretimine başlanan Maguss Wand asası sadece asa olarak piyasaya çıkmayacak. İOS ve ANDROİD işletim sistemli telefonlara özel uygulamasıda beraberinde gelecek olan asa telefonlarımızla uyumlu olarak çalışacak. Telefonlarımıza çıkan bu asa uygulamasını indirip kuracağız ve açtıktan sonra Maguss Wand asamızı elimize alacağız. Asamızın bir birinden farklı büyüleri mevcut. Bu büyüler tıpki Harry Potter’in yaptığı gibi asa hareketleri ile oluyor. Asayı hareket ettiriyoruz ve hangi büyüyo yaptıysak uygulamada bu büyünün çıkmasını gözlemliyoruz.

Yapılan büyüler gerçek olmasada akıllı telefonların bunları alıgılaması bile çok özel diyebiliriz. Tabi burda yapımcıların telefonlar için üreteceği uygulamalar çok önemli diyebiliriz. Eğer uygulamalar bu kadar hassas çalışmasaydı asanın hareketleri incelenemez ve incelenese bile uygulamadaki mevcut kayıtlı büyülerle asadaki yapılan hareketler birbirine eşleşmez ve büyü ekranda çıkıvermezdi.