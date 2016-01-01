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Microsoft Lumia 640 LTE
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Microsoft Lumia 640 XL
Microsoft Lumia 640 XL Dual SIM
Microsoft Lumia 640 XL LTE Dual SIM
Microsoft Lumia 640 XL LTE
Microsoft Lumia 532 Dual SIM
Microsoft Lumia 532
Microsoft Lumia 435 Dual SIM
Microsoft Lumia 435
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