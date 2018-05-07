Son dönemde dev market zincirlerinin teknoloji ürünleri üzerinden kampanya haberleriyle gündeme geldiğini görmeye başladık. İlk olarak Türkiye’nin en geniş kapsamlı market zincirlerinden biri olan BİM tarafından başlatılan akımda, birçok teknoloji ürününün çok daha uygun fiyatlara satıldığını gördük. Çeşitli markaların aksesuar ürünlerinden sonra ise iş büyümeye başladı. Öyle ki BİM, aksesuarlardan sonra hedefi giderek büyütmeye başladı. Aksesuarların ardından gelen hoparlör modelleri, klavyeler derken son olarak akıllı telefonların uygu fiyatlarla satılmaya başladığını gördük. iPhone X ve Note 8 gibi modellerin bile satıldığı market zincirinin bu adımlarına karşı bir başka zincir olan A101 tarafından da karşı adımlar gelmeye başladı. İki firma arasındaki yarış ise Xiaomi modelleri üzerinden devam etmeye başladı.

Xiaomi Modelleri Satışa Çıkarıldı

İlk olarak BİM tarafından Xiaomi Redmi 5 Plus modelinin satışa çıkarılacağı açıklanmıştı. BİM, Xiaomi modelini çok uygun bir fiyatla satmıyor olsa da garanti konusunda kullanıcılara ayrıcalık sunmuştu. Bu yönüyle öne çıkan akıllı telefonların piyasayla hemen hemen aynı fiyatla satışta olduğunu gördük. Bunun hemen ardından bir diğer haber ise A101 market zincirinden geldi. BİM tarafından atılan adıma karşılık olarak bu kez Xiaomi Redmi 5A Prime modelinin satışa çıkarılacağı açıklandı.

Yine piyasa fiyatına göre çok bir değişiklik yapılmayan akıllı telefonların 899 TL gibi bir fiyatla satışa çıkarıldığı da açıklandı. Orta segment akıllı telefonlar ile giriş seviyesi arasında akıllı telefonlar olarak gösterebileceğimiz her iki model içinde piyasa fiyatlarının çok altına inilmiş değil. Aslında bu konuda genelde fiyatı konuşurduk. Öyle ki iki firmada fiyat konusunda oldukça aşağı rakamlarla satışlara başlar ve bu şekilde dikkat çekerdi.

Bu kez ise iki firma arasındaki rekabet doğrudan fiyat üzerinden yürümemiş oldu. Bu kez hem BİM hem de A101 telefonları satışı ve garantisi gibi durumlarla gündeme gelmiş oldu. İki market zinciri arasındaki bu çekişmenin daha ne kadar devam edeceğini bilmek oldukça zor ancak bu mücadele sonrasında daha birçok ürünü görmek mümkün olacak gibi.