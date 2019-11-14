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Marvel’s Avengers Oyun Çıkış Tarihi !

Square Enix, Avengers projesini gizli tutuyordu… Şimdiye dek

Zeynep Gökçen

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Marvel's Avengers Oyun Çıkış Tarihi

İki yıl süren gizliliğin ardından, Square Enix ve Crystal Dynamics ilk Avengers oyunu hakkında konuşmaya başladı bile… Square Enix‘in E3 2019 basın etkinliğinde, sonunda Avengers çizgi romanlarının en büyük anlarından bazılarını anımsatan bir fragmanda oyuna dair ilk kareleri görmüştük. Günü kötü bir güçten kurtarırken, oyun boyunca pek çok Avengers’ı (Hawkeye hariç) içeren Marvel evreninde geçen yepyeni bir hikayede yerlerimizi almak için çoktan nefeslerimizi tuttuk.

Crystal Dynamics’e göre, oyun, video oyunu endüstrisinin en önde gelen ses aktörlerinden Laura Bailey, Nolan North ve Troy Baker‘ı da içeren ‘all-star cast‘ına sahip. Bu yılın E3’ünde de, oyun sırasında tek oyunculu bir kampanyanın yanında çok oyunculu bir bileşenin olacağını da öğrenmiştik, ancak etkinlik sırasında gösterilmese de – Gamescom 2019’da oyuna dair bir şeyler sızdırmayı başardı.


Kapalı bir brifingde Crystal Dynamics’ten duyduğumuz şey, dört çevrimiçi ekip halinde toplanacağımız, karakterlerimizi kişiselleştirebileceğimiz ve yeni senaryolarla birlikte çevrimiçi mücadele edebileceğimizdi. Ayrıca oyunda Captain America, Black Widow, Thor, Hulk ve Iron Man karakterlerini de kontrol edebileceğiz. Crystal Dynamics, bu içeriğin ücretsiz olacağını ve son bir kliple geleceğini söylüyor. Son fakat az değil, onaylanan bir çıkış tarihi var: 15 Mayıs 2020. Oyuna dair özellikleri ve ilk izlenimleriyse bir sonraki haberimizde yayınlayacağız !

Marvel's Avengers Oyun Çıkış Tarihi !

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