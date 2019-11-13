Masaüstü ve dizüstü oyun bilgisayarı ASUS’un yeni amiral gemisinde birleşti!

CES 2019‘un en büyük sürprizlerinden biri de ASUS’un yeni “amiral gemisi” oyun bilgisayarı Republic of Gamers (ROG) GZ700 oldu. Standart masaüstü bilgisayarların yerini alan ROG GZ700, çarpıcı tasarımıyla dizüstü oyun bilgisayarlarının formunu yeniden tanımlıyor. Klavyesi sökülerek farklı kullanım senaryolarına imkan tanıyan dizüstü oyun bilgisayarı, laptop formunda kullanılırken de yüzeye çapraz yerleşerek hem gelişmiş soğutma sağlıyor hem de çok daha zengin bir ses deneyimi yaşatıyor.

Özel tasarım alüminyum gövdeye sahip ROG GZ700‘ün 17,3 inçlik Full HD ekranı ultra akıcı 144 Hz yenileme hızı ve NVIDIA G-SYNC teknolojisiyle görsel şölen sunarken, 3 ms tepki süresi de rekabetin yoğun olduğu oyunlarda avantaj sağlıyor. Intel’in üst düzey Core i9 işlemcisi ve NVIDIA GeForce RTX 20 Serisi harici grafik işlemcisiyle çalışan ASUS ROG GZ700, gelişmiş soğutma sistemi sayesinde hem işlemciyi hem de ekran kartını standart hızların çok üstüne aşırtarak rakipsiz performans sağlıyor.

Dizüstü bilgisayar algısını tümüyle değiştiren çarpıcı tasarımı en güçlü PC donanımıyla birleştiren oyun bilgisayarı ASUS ROG GZ700, taşınabilir oyun bilgisaylarını yeniden tanımlıyor.

Performans odaklı tasarım

ASUS tasarımcıları ve mühendisleri, yeni nesil Republic of Gamers modelleri için üç yıl süren bir çalışma sonucunda amiral gemisi ROG GZ700’e hayat verdi.

Sıvı soğutmanın ihtiyaç duyduğu radyatörün kompakt tasarımı olumsuz yönde etkilemesi nedeniyle ROG GZ700’de hava soğutma tercih edildi.

Bilgisayar tabanıyla yüzey arasında boşluk bırakarak, üst sınıf oyun bilgisayarları için kritik önem taşıyan hava akışını artıran ROG GZ700, işlemci ve ekran kartı gibi kilit donanım bileşenlerini çok daha etkin biçimde soğutuyor.

Yüzeye çapraz olarak konumlanan kasa tasarımında bulunan çift fan, sıcak havayı kullanıcıdan uzağa üflerken, kritik bileşenlerin ekran arkasında yer alması ise saatler süren oyun keyfinde bile klavyenin serin kalmasını sağlıyor. Ekran kartı ve işlemcinin ekranı etkilemesi ise özel soğutma sistemleri ile önleniyor.

Oyunculardan ilham alan inovasyon

Oyun tutkunlarının kullanım alışkanlıklarını yakından inceleyen ROG Ar-Ge ekibi, harici klavye ve ekran kullanım alışkanlıklarını gözlemleyerek amiral gemisini buna uygun şekilde tasarladı. Böylelikle klavyesi ve ekranı ayrılabilen, pek çok farklı ortamda, değişik kullanım senaryolarına olanak tanıyan ROG GZ700 hayat buldu. Alt kısımda yer alan menteşeli desteğiyle tek elle masaya kurulabilen oyun bilgisayarı, ekranı farklı açılardan görüntüleme imkanı sunan konumlara kolayca getiriliyor.

Asus ROG GZ700

Amiral gemisi ROG GZ700, yeni form faktörü sayesinde dört hoparlörün tamamını ön tarafta toplayarak, sesin doğrudan kullanıcıya ulaşmasını sağlıyor. Akıllı hoparlör sistemi ile bas artarken, dinamik aralık da genişliyor. ASUS‘un bu modelde kullandığı ileri düzey ses teknolojileri, kulaklıklarda yer alan surround ses çıkışını en kaliteli hale getiriyor.

Oyuncular arasında trend olan oyun yayıncılığı da ROG GZ700 ile kolaylaşıyor. 1080p ve 30 fps özellikte kayıt alan dahili kamera yayıncıların en net görüntüyü yakalamasını sağlarken, dahili mikrofon ise klavye sesi gibi dış gürültüleri filtreleme özelliğine sahip.

Profesyonel turnuva seviyesinde oyun deneyimi

Performans canavarı oyunları en yüksek akıcılıkta oynatabilmek için GeForce RTX 2080 harici ekran kartından faydalanan ASUS ROG GZ700, NVIDIA Turing GPU mimarisi ve devrim yaratan RTX platformu sayesinde oyunlardaki aydınlatma, gölge, yansıma ve diğer efektleri çok daha gerçekçi hale getiriyor. Bu mimari oyun tutkunlarının yanı sıra video içerik üretimi, bilimsel modellemeler ve derin öğrenme için de ideal bir çalışma ortamı sunuyor.

Profesyonellerin oyun turnuvalarında kullanılan NVIDIA G-SYNC Full HD ekranla dirsek temasında çalışan ekran kartı, yenileme hızının gerçek zamanlı hale getirerek çok daha pürüzsüz ve akıcı bir oynanış sağlıyor. Bilgisayarın kullandığı gelişmiş teknolojiler sayesinde performans canavarı oyun bilgisayarından, tek şarjla uzun süreli kullanım vadeden bir iş bilgisayarına geçiş sadece birkaç tıklamayla mümkün oluyor.

Klavyedeki her bir tuş için özelleştirilebilen arka aydınlatma, farklı oyunlar ve uygulamalar için renkleri ve efektleri değiştirmek için sayısız seçenek meydana getiriyor. Oyuncular, ROG Armory Crate üzerinde birkaç tıklama yaparak, önemli tuşları ve grupları aydınlatabiliyor. Ekranın altına ve destek ayağının arkasına gömülü RGB aydınlatması da aynı şekilde kontrol ediyor.

ASUS‘un yeni amiral gemisi ROG GZ700‘ün, yılın ikinci çeyreğinde oyun tutkunlarıyla buluşması bekleniyor.