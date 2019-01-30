Mate 20 Pro - Bitmeyen Senfoniyi Tamamladı!

Günümüzde, yapay zeka teknolojisi hemen her alanda kullanılmaya başladı. Yeni nesil teknolojik ürünlerin çağı, öğrenen ve görevleri gerçekleştiren makinelerle başladı. Yapay zeka, birbirleri ile sürekli paralel hareket çeşitli algoritmalarla çalışır. Derin öğrenme, sinir ağları ve diğerleri gibi tekniklerle ilgili deneyimlerden ders alır.

Bu teknoloji ise geçen yıldan beridir, akıllı telefonlarda yer almaya başladı. Benzer şekilde Huawei Mate 20 Pro, Kirin 980 yonga seti içerisinde bulunan çift NPU sayesinde bazı yerleşik yapay zeka desteğine sahip.

Bugün ise Huawei, Schubert’in 1822’de 8.Senfoni olarak yazdığı ancak biterediği, Unfinished Symphony hakkında yeni bir video yayınladı. Schubert yarım bırakmıştı, bitirememişti.

Şimdi se yaklaşık 2 yüzyıl sonra, Huawei bitmemiş senfoniyi Huawei Mate 20 Pro’nun yapay zekasının yardımıyla tamamlamaya karar verdi. Uzun bir bekleyişin ardından nihayet bitebilir.

Huawei, kalan parçayı oluşturmak için mevcut hareketlerin tınısını, eğimini ve metresini analiz etmek için cihazın çift NPU’ları kullandı. Şimdi Huawei, senfoninin eksik üçüncü ve dördüncü bloklarını tekrar oluşturdu. Sonu olarak ortaya çıkan sonucu 4 Şubat’ta dünyaya sunmaya hazır. Senfoni Londra’daki Cadogan Salonu’nda yapılacak.

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Mate 20 Pro’nun yapay zeka gücüyle oluşturulan melodi, Emmy ödüllü besteci Lucas Cantor tarafından orkestra sunumunu ayarlamak için kullanıldı.

Schubert’in Unfinished Symphony’i dinlemek için aşağıdaki videoyu açabilirsiniz. Tom ve Jerry dönemlerine kısa bir yolculuk yapabilirsiniz.